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Елизарьев: «Успехов и во всей жизни, и в искусстве добиваются только фанатики»

01 декабря 2019 15:31
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Театральное пространство – это территория повышенной опасности. Нужно быть очень внимательным. Стараться не навредить ни себе, ни коллегам. Наверное, стараться больше работать, чем другие, для того, чтобы тебя заметили, чтобы способности были выявлены потом на сцене.

И, вообще, я думаю, что успехов, наверное, и во всей жизни, и в искусстве добиваются только фанатики. Вот люди фанатично преданные профессии, которые вкладывают очень много в своё развитие.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сегодня таких фанатиков много?

Елизарьев: «Успехов и во всей жизни, и в искусстве добиваются только фанатики»-1

Валентин Елизарьев:
Есть. Их много всегда не бывает. Есть люди, которые хотят так же по жизни не против течения плыть, а по течению, чтобы их несло. Вот лежать и ничего не делать. И чтобы они двигались, кто-то их двигал и так далее. Есть люди такой категории такого растительного образа жизни, знаете. Вот чтобы всё для них делали, всё приносилось, всё давалось и так далее. А есть те, кто, действительно, борются за свою профессию, за качество профессии. И, наверное, эти и добиваются успеха.

# Театр # Культура # Валентин Елизарьев

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