Елизарьев: «Успехов и во всей жизни, и в искусстве добиваются только фанатики»

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь: Театральное пространство – это территория повышенной опасности. Нужно быть очень внимательным. Стараться не навредить ни себе, ни коллегам. Наверное, стараться больше работать, чем другие, для того, чтобы тебя заметили, чтобы способности были выявлены потом на сцене.

Валентин Елизарьев:

Есть. Их много всегда не бывает. Есть люди, которые хотят так же по жизни не против течения плыть, а по течению, чтобы их несло. Вот лежать и ничего не делать. И чтобы они двигались, кто-то их двигал и так далее. Есть люди такой категории такого растительного образа жизни, знаете. Вот чтобы всё для них делали, всё приносилось, всё давалось и так далее. А есть те, кто, действительно, борются за свою профессию, за качество профессии. И, наверное, эти и добиваются успеха.