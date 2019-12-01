Елизарьев: «Успехов и во всей жизни, и в искусстве добиваются только фанатики»

Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Театральное пространство – это территория повышенной опасности. Нужно быть очень внимательным. Стараться не навредить ни себе, ни коллегам. Наверное, стараться больше работать, чем другие, для того, чтобы тебя заметили, чтобы способности были выявлены потом на сцене.
И, вообще, я думаю, что успехов, наверное, и во всей жизни, и в искусстве добиваются только фанатики. Вот люди фанатично преданные профессии, которые вкладывают очень много в своё развитие.
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сегодня таких фанатиков много?