Впечатляющий масштаб! Александрия готовится встретить друзей с небывалым размахом

Лукашенко: мы на вершине сельхозпроизводства, потому что этот процесс контролируем. Читайте здесь .

География «Купалья» в 2026 году бьет рекорды. На берег Днепра съедутся гости из 30 российских регионов. Волшебство купальской ночи для себя впервые откроют делегации Чувашии, Кургана, Кемерова и Ростовской области. Больше 80 мастеров покажут ремесла, а белорусские виртуозы сырного дела и вовсе забронировали отдельную площадку.

Празднику стало тесно на одном берегу – теперь гостей ждет и противоположный. Для этого специально построили паром, где встретят творческие коллективы, прозвучат народные песни под баян, а гостей с первых минут познакомят с белорусским радушием.

Инна Балавнева, заместитель директора Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы:

В этом году новая площадка появляется недалеко от выставки-ярмарки. Это сырный фест, на который будет установлена сцена с небольшим партером и будет работать один из наших регионов – Минск. Я приглашаю всех желающих приехать на наше мероприятие, посмотреть, удивиться, поделиться, научиться, потому что будут проведены мастер-классы. Вы увидите и попробуете разнообразную еду белорусской кухни. Я думаю, что каждому члену семьи будет чем заняться и что посмотреть. Приглашаем!

В 2026 году фестиваль посвящен Году белорусской женщины, а его символом станет Купальская Берегиня, олицетворяющая женскую мудрость, семейные ценности и связь поколений. Каждый регион представит свой уникальный образ: костюмы и головные уборы. Гостей ждут «Антология женской красоты» от музея и концерна «Беллегпром», где можно будет увидеть, как менялось представление о женской красоте за столетия, гала-концерт звезд Союзного государства.

В афише – Иван Дятлов, Ибрагим Карасов, Петр Елфимов, нижегородская «Любава», а также легендарный ансамбль «Березка» имени Надеждиной. И, конечно, традиционный костер, тепло которого объединит всех участников и гостей фестиваля.