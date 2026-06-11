В Молодечно подвели итоги конкурса «Маладзічок-2026»

Молодечно вновь стал территорией музыки, таланта и больших надежд. В городе подвели итоги конкурса «Маладзічок-2026» – одного из самых ярких детских вокальных проектов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал 12-го открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни собрал на одной сцене самых талантливых участников. В 2026 году конкурс объединил представителей разных регионов Беларуси, а также гостей из российского Череповца.

Юные артисты успешно преодолели два отборочных тура, чтобы представить свое творчество в финале под сопровождение Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Живой звук и мастерство прославленного коллектива создали уникальную атмосферу для каждого номера. Профессиональное жюри в составе известных деятелей культуры и искусства оценило вокальные данные и артистизм ребят.

Надежда Сподабаева, финалистка конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Маладзічок-2026»:

Конкурс очень серьезный, но очень хороший. Мы там сдружились все, поддерживаем друг друга, желаем удачи. И все тут поют хорошо.

Ядвига Поплавская, председатель жюри конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Маладзічок-2026»:

Большая работа проводится, чтобы талантливые дети приехали сюда, чтобы они полюбили этот замечательный конкурс, чтобы они приезжали. Из года в год они становятся взрослее, и потом видишь, как дети просто становятся артистами. Атмосфера у нас всегда настоящая, музыкантская, честная, искренняя. Вот это, я считаю, самое главное.