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В Молодечно подвели итоги конкурса «Маладзічок-2026»

11 июня 2026 20:04
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Молодечно вновь стал территорией музыки, таланта и больших надежд. В городе подвели итоги конкурса «Маладзічок-2026» – одного из самых ярких детских вокальных проектов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Финал 12-го открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни собрал на одной сцене самых талантливых участников. В 2026 году конкурс объединил представителей разных регионов Беларуси, а также гостей из российского Череповца.

В Молодечно подвели итоги конкурса «Маладзічок-2026»-2

Юные артисты успешно преодолели два отборочных тура, чтобы представить свое творчество в финале под сопровождение Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Живой звук и мастерство прославленного коллектива создали уникальную атмосферу для каждого номера. Профессиональное жюри в составе известных деятелей культуры и искусства оценило вокальные данные и артистизм ребят. 

В Молодечно подвели итоги конкурса «Маладзічок-2026»-4

Надежда Сподабаева, финалистка конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Маладзічок-2026»:
Конкурс очень серьезный, но очень хороший. Мы там сдружились все, поддерживаем друг друга, желаем удачи. И все тут поют хорошо.

В Молодечно подвели итоги конкурса «Маладзічок-2026»-6

Ядвига Поплавская, председатель жюри конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Маладзічок-2026»:
Большая работа проводится, чтобы талантливые дети приехали сюда, чтобы они полюбили этот замечательный конкурс, чтобы они приезжали. Из года в год они становятся взрослее, и потом видишь, как дети просто становятся артистами. Атмосфера у нас всегда настоящая, музыкантская, честная, искренняя. Вот это, я считаю, самое главное.

В Молодечно подвели итоги конкурса «Маладзічок-2026»-8

Кульминация фестиваля – 12 и 13 июня. Уже вечером 12 июня форум торжественно откроется музыкально-поэтическим праздником, который соберет на одной сцене известных артистов, творческие коллективы и молодых исполнителей со всей страны. После официальной церемонии зрителей ждет большой гала-концерт с участием звезд белорусской эстрады.

Особое место в программе займет Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни – одна из главных площадок для открытия новых имен и поддержки талантливой молодежи.

# Конкурс # Ядвига Поплавская

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