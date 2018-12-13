Владимир Рылатко: «Саломея» – это испытание для самого крупного театра»

Легендарное произведение, самые лучшие голоса и яркие дебюты. 13 декабря в Большом театре Беларуси открывается Минский международный Рождественский оперный форум.

Ольга Перетятько и ещё 17 «звёзд» оперы выступят в Минске на Рождественском форуме

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси – Владимир Рылатко.

На форуме заявлена «Саломея». Как сейчас её воспринимают?

Владимир Рылатко, первый заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

«Саломея» – это испытание для самого крупного театра. И театр впервые за всю свою историю взял такую вершину, потому что опера очень сложная, постановочная, я не буду перечислять. Поставлена она лихо. Мне кажется, что такого впечатляющего спектакля мы, наверное, давно не имели.