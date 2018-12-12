«Записки с пожеланиями – это так приятно». В минском музее проходит сказочный букроссинг

Предновогодняя суета погружает в сказочную атмосферу – самое время стать участником какой-нибудь захватывающей истории. Разыграться фантазии поможет чтение книг. Этот книжный стеллаж не отправит в Нарнию или на Северный полюс, но обязательно познакомит с магическим миром, населённом мифическими существами. В Национальном историческом музее проходит, по-настоящему, волшебная акция – зимний буккроссинг.

Алексей Лойко, научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Тема сказок связана с тем, что сказка – это, всё-таки, чудо, прежде всего, и когда мы были маленькими, читали эти книги, мы все представляли, что именно так построен мир. Что несмотря ни на что, добро всегда побеждает зло. И новогодняя ночь символизирует победу.

Почитал – поделись с другим – главная идея движения буккроссинга по всему миру. И сегодня находятся влюблённые в шелест книжных страниц.

Просто, удобно, полезно и совершенно бесплатно. Любой желающий может подарить музею книгу и, взяв другую взамен, получить ещё и билет на основную экспозицию. А за внимание читателя на полках соревнуются сказки любого формата, года издания и разных авторов. Тут ждут любопытных глаз и Шарль Перро, и Пушкин, и Ханс Кристиан Андерсен, а вот белорусских авторов, увы, немного. Если хорошенько проштудировать стеллажи, можно найти очень любопытные экземпляры.

Так обычно поступает студентка Дарья, которая увлекается буккроссингом уже более 4 лет.

Дарья Пивоварская:

Такие эмоции, когда ты получаешь книгу от кого-то, там можешь невольно найти какую-то записку от кого-то, какой-то такой значок. Просто записки с пожеланиями – это так приятно.

Поглотил буккроссинг и Анастасию, которая видит в этом занятии явную практичность. Анастасия Федоненкова:

На некоторых книгах есть такая пометка, здесь есть такой значок: «Эта книга не забыта». Например, такую книгу можно оставить в театре, в кино, на лавочке, в кафе. И любой может её взять, почитать, а потом также оставить. Тем самым, эта книга передаётся.