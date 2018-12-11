«Это такие белорусские Гарри Поттеры». Необычный новогодний мюзикл поставили в Минске

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный режиссер Молодёжного театра эстрады – Мария Третьякова и главный балетмейстер Молодёжного театра эстрады – Татьяна Трофимова. Что представляет собой «Новогодняя академия»? Мария Третьякова, главный режиссёр Молодёжного театра эстрады:

Детский новогодний мюзикл, где наши маленькие зрители придут и узнают, где же учатся волшебники, чему их там учат. И что делать, если нашли способ остановить время и обернуть его вспять, и что делать, когда всё идет кувырком. Спасёт, естественно, всё только Дед Мороз.

Это такие белорусские Гарри Поттеры, белорусские маленькие Деды Морозы и Снегурочки, которые учатся в этой волшебной новогодней академии.

В этом спектакле будет какой-то интерактив? Мария Третьякова:

Да, конечно. Будет и интерактив со зрителями, и будет традиционно после новогоднего представления большая игровая программа около ёлки.

Кто в вашем спектакле отрицательный главный герой? Мария Третьякова:

У нас отрицательный главный герой – это несчастная женщина, которая в детстве мечтала стать Снегурочкой, но, видимо, что-то у неё не заладилось в этой новогодней академии и она очень обиделась. Она обращается к директору этой новогодней академии и говорит: «Дедушке Морозу нужно сюрприз приготовить, я буду Снегурочкой». А она говорит: «Нет». И тогда эта мадам потеряла время. Узнаёт, что мальчик-гений изобрёл, как вернуть время назад, повернуть вспять, что нужно остановить волшебные часы Деда Мороза. И возможно, тогда она помолодеет и осуществит свою мечту. На этом всё и завязывается.