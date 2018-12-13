13 декабря стартует IX Минский международный Рождественский оперный форум

Новости Беларуси. Он примет гостей из 34 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Он примет гостей из 34 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 9 лет своей работы фестиваль обрел большой авторитет и с каждым годом количество участников только возрастает. Начало будет звонким – уже сегодня ценителям представят веселую оперу Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале».
Также в программе три громких премьеры года – «Тоска», «Богема» и «Саломея». Фестиваль завершится 21 декабря грандиозным гала-концертом звезд мировой оперы.