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13 декабря стартует IX Минский международный Рождественский оперный форум

13 декабря 2018 08:29
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Новости Беларуси. Он примет гостей из 34 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 декабря стартует IX Минский международный Рождественский оперный форум-1

За 9 лет своей работы фестиваль обрел большой авторитет и с каждым годом количество участников только возрастает. Начало будет звонким – уже сегодня ценителям представят веселую оперу Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале».

13 декабря стартует IX Минский международный Рождественский оперный форум-4

Также в программе три громких премьеры года – «Тоска», «Богема» и «Саломея». Фестиваль завершится 21 декабря грандиозным гала-концертом звезд мировой оперы.

# Опера # Культура # Фотофакт

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