13 декабря стартует IX Минский международный Рождественский оперный форум

Новости Беларуси. Он примет гостей из 34 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 9 лет своей работы фестиваль обрел большой авторитет и с каждым годом количество участников только возрастает. Начало будет звонким – уже сегодня ценителям представят веселую оперу Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале».