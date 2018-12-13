Ольга Перетятько и ещё 17 «звёзд» оперы выступят в Минске на Рождественском форуме

Легендарное произведение, самые лучшие голоса и яркие дебюты. Сегодня в Большом театре Беларуси открывается Минский международный Рождественский оперный форум.
Легендарное произведение, самые лучшие голоса и яркие дебюты. Сегодня в Большом театре Беларуси открывается Минский международный Рождественский оперный форум.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси – Владимир Рылатко.
Какова программа форума?
Владимир Рылатко, первый заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:
Мы пригласили так называемую «топ-звезду», «звезду» оперного пения Перетятько. Она входит в десятку лучших и наиболее известных певиц мира сегодня. Дирижировать будет приглашённый дирижёр Марчиано.
У нас будет премьера – «Богема». Самое интересное, там будет петь Рудольфа Медет Чотабаев, обладатель Гран-при одного из прошлых конкурсов.
У нас будет ещё «Тоска», в которую мы пригласили тоже восходящую «звезду» Драгану Радакович, сербская певица. И 16 «звёзд» приедут на Гала-концерт.
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