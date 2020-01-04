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Владимир Карачевский о фильме «Купала»: «Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей»

04 января 2020 14:05
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«Беларусьфильм» готовится выпустить картину, которая обещает стать первой громкой отечественной премьерой после затяжного молчания, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси»

Владимир Карачевский о фильме «Купала»: «Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей» -1

Наталья Навоенко, художник-постановщик:
Рассказывать биографию очень тяжело, потому что на тебе лежит долг исторической правды и честности. Ты должен атмосферно очень погрузить зрителя, чтобы ему было интересно.

Производственно это тоже очень тяжело, потому что огромная эпоха: конец XIX века и чуть ли не до середины 40-ых годов XX века, все самые главные ступени, которые прошла наша страна, наше общество все войны, все революции всего нужно было как-то коснуться этого.

Владимир Карачевский о фильме «Купала»: «Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей» -4

Елена Бобр, работник цеха подготовки съемок РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Костюмы готовились все здесь, на студии, специально для этого шились. Костюм главного героя Янка Купала в этом костюме снимался, он полностью состоит из грубого льна, как соответствует эпохе, тому времени.

Владимир Карачевский о фильме «Купала»: «Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей» -7

На «Купалу» поставили всё. Представить фильм широкой публике планируют в следующем году. Но перед этим его заявят на самых престижных фестивалях в Берлине, Венеции, Каннах.

«Купала» – самый ожидаемый белорусский фильм. Когда состоится премьера?

Владимир Карачевский о фильме «Купала»: «Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей» -10

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей, но мы выходили из ситуации. В настоящее время я считаю, что у фильма есть большой шанс стать, действительно, национальным фильмом.

Владимир Карачевский о фильме «Купала»: «Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей» -13

# Кино # Культура # Наталья Навоенко # Елена Бобр # Владимир Карачевский

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