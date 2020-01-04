Владимир Карачевский о фильме «Купала»: «Не всё было просто, не всегда хватало нам финансовых возможностей»

«Беларусьфильм» готовится выпустить картину, которая обещает стать первой громкой отечественной премьерой после затяжного молчания, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Наталья Навоенко, художник-постановщик:

Рассказывать биографию очень тяжело, потому что на тебе лежит долг исторической правды и честности. Ты должен атмосферно очень погрузить зрителя, чтобы ему было интересно. Производственно это тоже очень тяжело, потому что огромная эпоха: конец XIX века и чуть ли не до середины 40-ых годов XX века, все самые главные ступени, которые прошла наша страна, наше общество – все войны, все революции – всего нужно было как-то коснуться этого.

Елена Бобр, работник цеха подготовки съемок РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

Костюмы готовились все здесь, на студии, специально для этого шились. Костюм главного героя – Янка Купала в этом костюме снимался, он полностью состоит из грубого льна, как соответствует эпохе, тому времени.

На «Купалу» поставили всё. Представить фильм широкой публике планируют в следующем году. Но перед этим его заявят на самых престижных фестивалях в Берлине, Венеции, Каннах. «Купала» – самый ожидаемый белорусский фильм. Когда состоится премьера?