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Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля получил уникальные документы о Паскевичах

03 января 2020 20:40
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Новости Беларуси. Новогодние подарки в эти дни получают не только дети. Массив исторических документов времен князей Паскевичей получил Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля получил уникальные документы о Паскевичах-1

В основном материалы касаются Федора Ивановича Паскевича. В тени воинской славы своего великого отца, одного из выдающихся полководцев XIX века генерал-фельдмаршала Ивана Паскевича, его успехи остались незамеченными. Чаще имя князя-сына вспоминается в связи с большим вкладом в развитие Гомеля – именно он стал первым почетным гражданином города. При нем Гомель превратился в крупный железнодорожный узел, что и предопределило его дальнейшее бурное развитие.

Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля получил уникальные документы о Паскевичах-4

Татьяна Шода, главный хранитель фондов Музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Документы, которые были переданы нам Александром Викторовичем Гостевым, рассказывают как раз о военной деятельности Федора Ивановича Паскевича. В числе этих документов – грамота Николая I о том, что Федору Ивановичу присваивалось воинское звание полковника. Среди этих документов также документ о том, что он был награжден медалью за защиту Севастополя.

Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля получил уникальные документы о Паскевичах-7

В 2019 году Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля отметил свое 100-летие. Но первые коллекции в стенах дворца стали формироваться именно во времена Федора Паскевича.

Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля получил уникальные документы о Паскевичах-10

# Музеи Гомеля # Культура # Татьяна Шода # Фотофакт

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