Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля получил уникальные документы о Паскевичах

Новости Беларуси. Новогодние подарки в эти дни получают не только дети. Массив исторических документов времен князей Паскевичей получил Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном материалы касаются Федора Ивановича Паскевича. В тени воинской славы своего великого отца, одного из выдающихся полководцев XIX века генерал-фельдмаршала Ивана Паскевича, его успехи остались незамеченными. Чаще имя князя-сына вспоминается в связи с большим вкладом в развитие Гомеля – именно он стал первым почетным гражданином города. При нем Гомель превратился в крупный железнодорожный узел, что и предопределило его дальнейшее бурное развитие.

Татьяна Шода, главный хранитель фондов Музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Документы, которые были переданы нам Александром Викторовичем Гостевым, рассказывают как раз о военной деятельности Федора Ивановича Паскевича. В числе этих документов – грамота Николая I о том, что Федору Ивановичу присваивалось воинское звание полковника. Среди этих документов также документ о том, что он был награжден медалью за защиту Севастополя.