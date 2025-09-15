Из России с любовью! Беларусь с гастролями посетила труппа Петербургского Театра юного зрителя имени Александра Брянцева с музыкальным спектаклем «Обыкновенное чудо», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости из города на Неве красочно рассказали знаменитую историю любви о дочери короля и бедного юноши. На сцене – звезды эстрады. Благодарность белорусского зрителя видна невооруженным глазом, в зале царил аншлаг.

Нонна Гришаева, заслуженная артистка России:

Я уже столько раз приезжала в Беларусь и выступала перед белорусским зрителем. Я уже настолько хорошо знаю, как белорусский зритель реагирует, что я ребят поначалу сегодня успокаивала. Я говорю: подождите, подождите, они просто очень внимательные. Они слушают, но потом, уже в финале они будут аплодировать стоя. Вот увидите. Потому что белорусский зритель очень внимательный, очень аккуратный. Он боится бурно реагировать, чтобы не помешать процессу.

Артисты Белорусского академического театра юного зрителя не замедлят с ответными гастролями. Утонченную петербургскую публику они порадуют в мае 2026 года в рамках фестиваля «Молодежь.Театр.Фест».