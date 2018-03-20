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«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи

20 марта 2018 19:55
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Новости Беларуси. Большой и обстоятельный разговор Александра Лукашенко с творческой молодежью состоялся 20 марта в одном из столичных театров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча длилась более 3,5 часов и прошла в неформальной и очень дружественной атмосфере. За это время молодые люди задали Президенту десятки вопросов, которые коснулись как серьезных, так и очень личных тем. Например, поинтересовались у Александра Лукашенко его предпочтениями в искусстве и даже спросили, когда появится в социальных сетях личный аккаунт главы государства.

«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи-1

Надо отметить, что Президент ответил абсолютно на все заданные вопросы. Интересные детали встречи в материале Екатерины Жиляниной.

Его предпочтения – не рок, не хип-хоп, не поп-музыка. Рахманинов и Чайковский – вот что по душе белорусскому студенту.

«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи-4

Александр Данилов, студент Белорусской государственной академии музыки:
Когда я слушаю их музыку, то частоты души, можно сказать, играют вместе. С одной стороны, элитарное искусство. С другой стороны, не было бы классической музыки – не было бы и всех других направлений, потому что даже джаз строится в первую очередь на основах классической гармонии, просто она немножко трансформировалась в новую форму.

Она может быть очень разной, и, на мой взгляд, гораздо больше можно встретить состояний, чем в каком-то отдельно взятом другом направлении. Это синтез драмы, чувств, переживаний. Это радость, горе, какая-то инфернальность.

«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи-7

Лауреат конкурсов, в том числе международных. Студент Музыкальной академии. Он один из тех, кто давно уже попал, что называется, на карандаш государственных функционеров – в базу талантливой молодежи. Пристальное внимание на себе ощутил.

«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи-10

Александр Данилов:
Условий достаточно, материальная база есть. Чем больше ты имеешь наград за плечами, тем больше тебе помогают. Элементарно, если какие-то концерты или гастроли, Белорусская государственная академия музыки никогда мне не будет в этом препятствовать. Я всегда могу обратиться к своему декану и сказать о том, что у меня есть какие-то концерты за рубежом. Все вопросы решаются абсолютно спокойно.

Придумывать и предлагать, креативить и вносить свой вклад в развитие вечных ценностей. Кому как не молодым белорусам выдвигать и реализовывать новые идеи?

«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи-13

Молодежный театр – эту площадку выбрали для встречи Президента с талантливой молодежью. В фойе как на сцене: творческим людям всегда есть, чем удивить и что показать.

«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи-16

Президенту продемонстрировали свежие работы и достижения – специальные техники, дизайнерские идеи от фэшна до машиностроения. Дизайнерской мысли есть, где разгуляться.

«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи-19

Автомобиль класса «Родстер» пока выполнен только в пластике – это дипломная работа. Но одна из задач, стоящих перед студентами – не только украшать мир, но и делать нашу жизнь краше и удобнее.

«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи-22

Егор – человек молодой, с современными взглядами и привычками. Образ жизни соответствующий. Вот и предложил создать мини-холодильник.

«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи-25

С виду обычная кухонная полка – и место экономит, и задачу первоочередную решает. Работа заняла первое место на международной выставке.

«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи-28

Егор Оралин, студент Белорусской государственной академии искусств:
При таких маленьких боксах спокойно заменяет целый большой холодильник.

Президента заинтересовала технология производства музыкальных инструментов.

«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи-31

Экскурсия:
Здесь используется натуральная кожа, древесина клена. Все – традиционные материалы, а так же техника залития оловом, когда вырезается паз и вливается расплавленный металл.

«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи-34

Хореография, аккомпанемент, разумеется, вокал. Сольным исполнением Президента удивляла студентка первого курса. Спеть в дуэте Александр Лукашенко шутливо отказался, но изучить азы вокала желание изъявил.

«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи-37

В зале 270 человек. Все они студенты, выпускники, молодые педагоги. Творческие и талантливые.

Все белорусские таланты попадают в банк данных. Лауреаты конкурсов, стипендиаты спецфонда, подающие надежды студенты. Такая база позволяет не только следить за их судьбой, но и оказывать поддержку. Прежде всего – создавать материальную базу, условия для творчества.

«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи-40

Из Президентских фондов поддерживают премиями и стипендиями самых заслуженных. Победителей конкурсов принимают на учебу, выпускникам помогают устроиться на работу. Есть наработки и по увеличению зарплаты, и по льготному строительству жилья. Таланты в стране нужно видеть и ценить.

«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи-43

Александр Лукашенко на встрече с творческой молодёжью: «Важно не свернуть на дорогу лёгкой славы и бездумного подражания»

С молодежью на одном языке. Разговор и о личной жизни, и об увлечениях, и о делах государственных.

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# Культура # Александр Лукашенко # Фотофакт # Одаренная молодежь # Александр Данилов

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