«Вашими устремлениями, мечтами и добрыми делами Беларусь будет жить завтра»: Александр Лукашенко – творческой молодежи

Новости Беларуси. Большой и обстоятельный разговор Александра Лукашенко с творческой молодежью состоялся 20 марта в одном из столичных театров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча длилась более 3,5 часов и прошла в неформальной и очень дружественной атмосфере. За это время молодые люди задали Президенту десятки вопросов, которые коснулись как серьезных, так и очень личных тем. Например, поинтересовались у Александра Лукашенко его предпочтениями в искусстве и даже спросили, когда появится в социальных сетях личный аккаунт главы государства.

Надо отметить, что Президент ответил абсолютно на все заданные вопросы. Интересные детали встречи в материале Екатерины Жиляниной. Его предпочтения – не рок, не хип-хоп, не поп-музыка. Рахманинов и Чайковский – вот что по душе белорусскому студенту.

Александр Данилов, студент Белорусской государственной академии музыки:

Когда я слушаю их музыку, то частоты души, можно сказать, играют вместе. С одной стороны, элитарное искусство. С другой стороны, не было бы классической музыки – не было бы и всех других направлений, потому что даже джаз строится в первую очередь на основах классической гармонии, просто она немножко трансформировалась в новую форму. Она может быть очень разной, и, на мой взгляд, гораздо больше можно встретить состояний, чем в каком-то отдельно взятом другом направлении. Это синтез драмы, чувств, переживаний. Это радость, горе, какая-то инфернальность.

Лауреат конкурсов, в том числе международных. Студент Музыкальной академии. Он один из тех, кто давно уже попал, что называется, на карандаш государственных функционеров – в базу талантливой молодежи. Пристальное внимание на себе ощутил.

Александр Данилов:

Условий достаточно, материальная база есть. Чем больше ты имеешь наград за плечами, тем больше тебе помогают. Элементарно, если какие-то концерты или гастроли, Белорусская государственная академия музыки никогда мне не будет в этом препятствовать. Я всегда могу обратиться к своему декану и сказать о том, что у меня есть какие-то концерты за рубежом. Все вопросы решаются абсолютно спокойно. Придумывать и предлагать, креативить и вносить свой вклад в развитие вечных ценностей. Кому как не молодым белорусам выдвигать и реализовывать новые идеи?

Молодежный театр – эту площадку выбрали для встречи Президента с талантливой молодежью. В фойе как на сцене: творческим людям всегда есть, чем удивить и что показать.

Президенту продемонстрировали свежие работы и достижения – специальные техники, дизайнерские идеи от фэшна до машиностроения. Дизайнерской мысли есть, где разгуляться.

Автомобиль класса «Родстер» пока выполнен только в пластике – это дипломная работа. Но одна из задач, стоящих перед студентами – не только украшать мир, но и делать нашу жизнь краше и удобнее.

Егор – человек молодой, с современными взглядами и привычками. Образ жизни соответствующий. Вот и предложил создать мини-холодильник.

С виду обычная кухонная полка – и место экономит, и задачу первоочередную решает. Работа заняла первое место на международной выставке.

Егор Оралин, студент Белорусской государственной академии искусств:

При таких маленьких боксах спокойно заменяет целый большой холодильник. Президента заинтересовала технология производства музыкальных инструментов.

Экскурсия:

Здесь используется натуральная кожа, древесина клена. Все – традиционные материалы, а так же техника залития оловом, когда вырезается паз и вливается расплавленный металл.

Хореография, аккомпанемент, разумеется, вокал. Сольным исполнением Президента удивляла студентка первого курса. Спеть в дуэте Александр Лукашенко шутливо отказался, но изучить азы вокала желание изъявил.

В зале 270 человек. Все они студенты, выпускники, молодые педагоги. Творческие и талантливые. Все белорусские таланты попадают в банк данных. Лауреаты конкурсов, стипендиаты спецфонда, подающие надежды студенты. Такая база позволяет не только следить за их судьбой, но и оказывать поддержку. Прежде всего – создавать материальную базу, условия для творчества.