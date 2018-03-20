«Мы говорили на равных»: участники большого разговора Президента с творческой молодежью

Участники встречи: Это было в очень легкой форме. То есть не было никакого напряжения, мы говорили на равных. И у каждого студента была возможность задать любой интересующий вопрос, вплоть до предпочтений в музыке. Так же ясно проявилась картина вообще перспективы – что те же дизайнеры нужны Беларуси, это очень радует.

Неожиданно было, что будет такая теплая атмосфера, что будет даже весело порой. Что на все вопросы будет такой ответ.

Было очень приятно, что Президент задал изначально тон разговора. То есть это был абсолютно не напряженный, не скованный разговор. Это была не скажу что легкая беседа, но очень непринужденно это все проходило. Президент иногда шутил, весь зал на это реагировал – то есть было очень живо на самом деле.

Больше о дискуссии Президента Беларуси с творческой молодежью здесь.