Александр Лукашенко о разгоне съезда БНР в 1917: «Они испугались, что вообще потеряют Беларусь»

Новости Беларуси. 20 марта Александр Лукашенко встретился с представителями культурной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В дискуссии приняли участие 270 человек – лучшие студенты учебных заведений в сфере культуры, молодые творческие работники и педагоги. Молодые люди задали Президенту десятки вопросов, которые коснулись как серьезных, так и очень личных тем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сейчас попросил, чтобы мне еще раз дали (хоть я и историк по первому образованию) справку обо всем, что связано с Белорусской Народной Республикой – БНР. Мы мало изучали, мы под определенным углом изучали эту часть истории. В основном я знаю, что там было, кто там к кайзеру ходил, к оккупантам, и просили помочь, чтобы Беларусь была независимой. Был и такой факт. И сейчас все дерутся, каждый пытается дать этому явлению оценку. Кто-то действительно хотел, наверное. Те люди, которые пытались создать независимую Беларусь, они не знали, куда броситься. Разогнали там съезд этот большевики, испугавшись, что может отколоться эта часть империи. А Беларусь для них ценнейшая в ту войну была территория, они боялись ее потерять. Они были за то, чтобы определенная независимость была у республик. Потому что и Сталин же был грузином, он сам понимал, что и Грузия в таком положении. А большевики, чтобы привлечь национальные окраины, в том числе и Беларусь, они вынуждены были отдать какую-то независимость. Они же разрешили съезд – Петербург, Кремль, как у нас говорят, разрешили – да, белорусы, проводите. И на этом съезде пошли дебаты: вот, мы собрались вроде бы в составе России, мы тут империя, остаемся в Советском Союзе будущем. А тут пошли дебаты к тому (делегаты разные), они заметили, что, наверное, сейчас Беларусь вообще отойдет или чуть ли не в Германию пойдет. Они и разогнали их. Не потому, что не хотели дать белорусам какую-то волю, какую-то свободу, пусть даже ограниченно. Они испугались, что потеряют вообще Беларусь и немцы или враги будут под Смоленском, а то и под Москвой. Так у них мозги крутились.

Я уже на себя часто преломляю и думаю, как бы я тут поступал. К кайзеру, говорят, эти обращения – ну, это плохо. Все-таки, знаете, говорят: большевики, с другой стороны – немцы. Выбрали немцев. Но ведь немцы-то оккупировали тогда Беларусь. И было ошибочно то, что эти люди пошли к немцам, часть их пошла к немцам просить обеспечить независимость Беларуси. Может быть и независимость – так под чьим сапогом, кайзера? От одного сапога с Востока побежали на Запад, под сапог кайзера, можно и так это расценивать. Но я опять же просил бы не судить их строго потому, что нас там не было и мы не переживали это психологически. И мы не понимали, что тогда происходило. Это желание страстное сделать Беларусь независимой их могло толкнуть хоть к кайзеру, хоть черт знает к кому. Были и такие люди. Хорошая это страница в нашей истории? Наверное, не совсем. Умные люди должны знать правду и эту страницу. Не заклеивать, не выдергивать из контекста. Но гордиться этим, если это было так, не надо. Была печальная страница, и в истории многих народов таких печальных страниц была масса. Почему мы это выпячиваем, и появляются некоторые люди, чтобы выдернуть эту историю, опять же говорю, про которую надо меньше говорить? Как и в судьбе любого человека. Были же у вас, особенно у уже взрослых людей, какие-то периоды в жизни, о которых просто вспоминать не хочется? Точно так и в стране. Не надо это педалировать.