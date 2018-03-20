Александр Лукашенко о разгоне съезда БНР в 1917: «Они испугались, что вообще потеряют Беларусь»
Новости Беларуси. 20 марта Александр Лукашенко встретился с представителями культурной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В дискуссии приняли участие 270 человек – лучшие студенты учебных заведений в сфере культуры, молодые творческие работники и педагоги. Молодые люди задали Президенту десятки вопросов, которые коснулись как серьезных, так и очень личных тем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я сейчас попросил, чтобы мне еще раз дали (хоть я и историк по первому образованию) справку обо всем, что связано с Белорусской Народной Республикой – БНР. Мы мало изучали, мы под определенным углом изучали эту часть истории. В основном я знаю, что там было, кто там к кайзеру ходил, к оккупантам, и просили помочь, чтобы Беларусь была независимой. Был и такой факт. И сейчас все дерутся, каждый пытается дать этому явлению оценку. Кто-то действительно хотел, наверное. Те люди, которые пытались создать независимую Беларусь, они не знали, куда броситься.
Разогнали там съезд этот большевики, испугавшись, что может отколоться эта часть империи. А Беларусь для них ценнейшая в ту войну была территория, они боялись ее потерять. Они были за то, чтобы определенная независимость была у республик. Потому что и Сталин же был грузином, он сам понимал, что и Грузия в таком положении.
А большевики, чтобы привлечь национальные окраины, в том числе и Беларусь, они вынуждены были отдать какую-то независимость. Они же разрешили съезд – Петербург, Кремль, как у нас говорят, разрешили – да, белорусы, проводите. И на этом съезде пошли дебаты: вот, мы собрались вроде бы в составе России, мы тут империя, остаемся в Советском Союзе будущем. А тут пошли дебаты к тому (делегаты разные), они заметили, что, наверное, сейчас Беларусь вообще отойдет или чуть ли не в Германию пойдет. Они и разогнали их. Не потому, что не хотели дать белорусам какую-то волю, какую-то свободу, пусть даже ограниченно. Они испугались, что потеряют вообще Беларусь и немцы или враги будут под Смоленском, а то и под Москвой. Так у них мозги крутились.
Я уже на себя часто преломляю и думаю, как бы я тут поступал.
К кайзеру, говорят, эти обращения – ну, это плохо. Все-таки, знаете, говорят: большевики, с другой стороны – немцы. Выбрали немцев. Но ведь немцы-то оккупировали тогда Беларусь. И было ошибочно то, что эти люди пошли к немцам, часть их пошла к немцам просить обеспечить независимость Беларуси. Может быть и независимость – так под чьим сапогом, кайзера? От одного сапога с Востока побежали на Запад, под сапог кайзера, можно и так это расценивать.
Но я опять же просил бы не судить их строго потому, что нас там не было и мы не переживали это психологически. И мы не понимали, что тогда происходило. Это желание страстное сделать Беларусь независимой их могло толкнуть хоть к кайзеру, хоть черт знает к кому. Были и такие люди.
Хорошая это страница в нашей истории? Наверное, не совсем. Умные люди должны знать правду и эту страницу. Не заклеивать, не выдергивать из контекста. Но гордиться этим, если это было так, не надо. Была печальная страница, и в истории многих народов таких печальных страниц была масса. Почему мы это выпячиваем, и появляются некоторые люди, чтобы выдернуть эту историю, опять же говорю, про которую надо меньше говорить? Как и в судьбе любого человека. Были же у вас, особенно у уже взрослых людей, какие-то периоды в жизни, о которых просто вспоминать не хочется? Точно так и в стране. Не надо это педалировать.
Подставляться нельзя, как это сделала Украина. Зачем было костылять русских, русский язык, еще там? Зачем это было делать? Если вы хотите, чтобы все разговаривали на украинском (читай, на белорусском) языке, это надо делать аккуратно. Пожалуйста, на беларускай мове будзем больш размаўляць, пачынаючы з дзіцячых садкоў. Спокойно это будем делать.
Сейчас я слышу: БНФ современные. Я был свидетелем зарождения этого БНФ и функционирования. Я их всех знал, мы с Позняком были в прекрасных отношениях. И вот параллели проводят: вось, Лукашэнка, вось мы, БНФ, сёння Лукашэнка робіць тое, што мы казалі. Господь с вами, вы только и делали то, что казалі и настраивали русских, украинцев, других против себя. Вот, что вы казалі: мы незалежныя, усе ворагі. А Лукашэнка гэта рабіў без гвалту.
Я тоже сторонник суверенитета и независимости больше, чем кто-либо из здесь сидящих и их тоже. Потому что это моя работа. Я, как главный здесь руководитель, должен обеспечить суверенитет и безопасность.
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