Александр Лукашенко о Евровидении-2018: «То, что Беларусь будет представлять украинец, даже вижу в этом некую выгоду для нашего государства»

Новости Беларуси. 20 марта Александр Лукашенко встретился с представителями культурной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В дискуссии приняли участие 270 человек – лучшие студенты учебных заведений в сфере культуры, молодые творческие работники и педагоги. Молодые люди задали Президенту десятки вопросов, которые коснулись как серьезных, так и очень личных тем.

Вопрос:

В этом году был небывалый ажиотаж касаемо отбора на «Евровидение». Скажите, пожалуйста, Александр Григорьевич, следите ли вы за отбором и как вы относитесь к тому, что нашу страну будет представлять исполнитель из Украины?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я в этом никакого страха не вижу, особенно если это русский человек или украинец. Понимаете, я интернационалист, не националист. Хотя патриот не меньше чем вы, молодые люди, потому что и по должности я обязан быть патриотом большим, чем кто-либо. Я даже вижу в этом некую выгоду для государства, особенно для вас, вашего цеха. Вот он пришел и всех вас уделал. Так? Давайте согласимся, что талантливый парень, и, как у нас говорят, формат-не формат. Формат «Евровидения»? Абсолютно! Нормальный парень, плюс к тому же раскрученный. Но что меня больше всего задело – некоторые даже начали звонить по своим связям (которые не прошли, были в финале, но не прошли от Беларуси выступать) и пакостить стране: «Вы, мол, шведы или немцы, позвоните на «Евровидение». Это неправильно, у нас недемократичный конкурс». Всякую грязь. И Европейский вещательный союз забросали анонимками. Там сотня или полторы сотни анонимок. Ну, мы быстренько разобрались: эти анонимки от одного источника, только с разных телефонов и так далее. И мы знаем, кто это сделал. Он уже завтра может собирать шмотки и ехать за пределы страны куда-то там, петь и выступать, показывать свое творчество. Потому что да, я понимаю, это состязание, это конкуренция. Но зачем же ты страну оплевываешь? Зачем ты анонимки туда забрасываешь? Я уверен, что сегодня меня услышат эти деятели и поймут, о ком речь. Я не буду называть здесь фамилии.



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Чего туда ехали наши евровизионщики? Если бы меня не было, мы бы туда не ездили. Я поддержал, наверное, лет 17-20 тому назад, когда уже плюнули на это все. Я сказал: надо ездить. Надо, чтобы мир нас видел. Да, (представители – прим. ред.) какого-то искусства классики здесь сидят, подумают: «Господи, что за него там цепляться?» Действительно, может и нечего. Но огромный слой европейцев, весь мир смотрит. И если там белорусы – а, это Беларусь, это страна. Это маленькое такое зернышко в нашу пользу, поэтому надо и там бывать. Но наши чего туда ездили? Здесь засветиться, там подсветиться, в финал даже не попасть – звезда! Звезда на небосклоне! Там не песня, а речитатив сплошной. Звезда. Хорошо, раскрутилась, а польза какая? Это же и деньги определенные. Кстати, этот парень и денег не просил. Где надо, конечно, мы плечо должны подставить – он же едет от нас выступать. Поэтому понимаешь, насколько я вовлечен в это? Но по большому счету мое дело – посмотреть, чтобы там все было справедливо. Вот в моей памяти, просто навскидку, «Евровидение» и «Мисс Беларусь» у нас когда-то был. Первый конкурс, который у нас состоялся, его купили. За деньги. Я с тех пор сказал: нет, этого в Беларуси больше не будет. Будет соревнование красоты, и конкурс этот будет проводиться государством на самом высоком уровне.