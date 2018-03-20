Александр Лукашенко на встрече с творческой молодёжью: «Важно не свернуть на дорогу лёгкой славы и бездумного подражания»

Государство стремится поддерживать тех, кто выбрал для себя творческий путь. Как подчеркнул наш Президент, в Беларуси создано всё для развития и самореализации в сфере искусства. Но и ответственность на этих людях большая. Александр Лукашенко рассчитывает, что благодаря молодежи наша страна должна перестать быть в современной культуре terra incognita.

Александр Лукашенко:

Ваша роль в жизни страны высока и ответственна. Может, даже больше, чем вы сами это осознаете. Встречи с молодежью для меня очень ценны. Они дают возможность увидеть будущее нашего государства. Вам его создавать, совершенствовать и оберегать. Вашими устремлениями, мечтами и, уверен, добрыми делами Беларусь будет жить завтра. Где бы вы ни проявили себя – в литературе, академическом искусстве, кино, на телевидении, эстраде, в танце – вы будете дарить людям настроение, эмоционально обогащать их и, главное, формировать духовный каркас нации.

Это достойный и ответственный путь – вести мир за собой, возвышая души и воспитывая в людях чувство прекрасного. Важно не свернуть на дорогу легкой славы и бездумного подражания. Эта тема, которую не могу не затронуть именно с вами – молодыми, перспективными, думающими. Просто необходимо поделиться такими мыслями. Сегодняшняя презентация талантов показала нам красивые, эстетичные грани искусства, но есть и другие. К сожалению, человек так устроен, что он легче воспринимает негатив, негативную информацию. Именно на этом чаще всего делают себе имя посредственные личности. Ведь это самый быстрый и простой способ обратить на себя внимание. Поэтому он так заманчив и опасен. Поэтому для меня очень ценно ваше творчество – оно не такое. Ваше творчество – творчество классическое, традиционное с определенной новизной, которое вплетается в это классическое творчество. Это очень ценно. Поэтому я начинаю серию встреч с молодежью именно с вашего уровня, с вашего таланта, с ваших ВУЗов.

По мнению главы государства, сегодняшнее мероприятие – уникальное событие. Сегодня есть возможность на высшем уровне откровенно обсудить вопросы, которые волнуют людей искусства. И первое требование к госструктурам, которое озвучил Президент – «не оставаться в стороне от поиска и раскрутки молодых талантов». «Звезды» нужно зажигать в своей стране, а уже после набирать популярность за ее пределами.