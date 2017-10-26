Ван Дамм, крылья бабочки, розовый ангел: Солодуха о том, чего ждать дальше

Новости Беларуси. В гостях у программы «Большой завтрак» Александр Солодуха с семьей.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Откуда у Вас столько всяких идей? И виноградом Вы были, и Ван Дамм, и крылья бабочки. И на все эксперименты Вы готовы.

Александр Солодуха, певец:

Я много и часто отвечаю на этот вопрос. Это всё придумываете вы, сотрудники средств массовой информации.

И я смело, открыто и ярко всегда на это иду.

Ирина Ромбальская:

Что ещё нас ждёт?

Александр Солодуха:

Что впереди? Уже одна из компаний одного из городов, где будет предстоящий концерт предложила прорекламировать их продукт.