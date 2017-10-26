Ван Дамм, крылья бабочки, розовый ангел: Солодуха о том, чего ждать дальше

Новости Беларуси. В гостях у программы «Большой завтрак» Александр Солодуха с семьей.
Ирина Ромбальская, СТВ:
Откуда у Вас столько всяких идей? И виноградом Вы были, и Ван Дамм, и крылья бабочки. И на все эксперименты Вы готовы.
Александр Солодуха, певец:
Я много и часто отвечаю на этот вопрос. Это всё придумываете вы, сотрудники средств массовой информации.
И я смело, открыто и ярко всегда на это иду.
Ирина Ромбальская:
Что ещё нас ждёт?
Александр Солодуха:
Что впереди? Уже одна из компаний одного из городов, где будет предстоящий концерт предложила прорекламировать их продукт.
Ирина Ромбальская:
Определённым способом, да?
Александр Солодуха:
Я сказал слово «да». И постоянно предложения идут и идут. Я даже никогда не думал, что будут крылья бабочки, что будет розовый костюм с крыльями, что будет шпагат на двух танках. Я про себя думал: «Пусть Филипп сделает или кто-нибудь ещё». Всё-таки, это на высоте двух метров.
Ирина Ромбальская:
А есть что-то, на что Вы точно не согласитесь?
Варвара Солодуха:
Ты боишься, папа, пройти на тоненькой-тоненькой полосочке в цирке?
Александр Солодуха:
В цирке? На высоте?
Варвара Солодуха:
Да.
Александр Солодуха:
Ой, наверное, испугался бы, да.
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