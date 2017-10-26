Белорусская неделя искусств пройдет на Сардинии с 26 октября по 6 ноября

Новости Беларуси. Белорусская неделя в Италии откроется 26 октября в Кальяри выставкой современного искусства и станет очередным мероприятием Года белорусской культуры на Сардинии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот масштабный художественный форум объединил широкий круг участников – от профессионалов до любителей.

Белорусские мастера кисти представят зрителям жанровое многообразие арт-объектов, выполненных в классическом, авангардном, абстрактном, религиозном стилях на холсте, шелке и дереве. Продлится выставка до 6 ноября.