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Белорусская неделя искусств пройдет на Сардинии с 26 октября по 6 ноября

26 октября 2017 07:56
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Новости Беларуси. Белорусская неделя в Италии откроется 26 октября в Кальяри выставкой современного искусства и станет очередным мероприятием Года белорусской культуры на Сардинии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот масштабный художественный форум объединил широкий круг участников – от профессионалов до любителей.

Белорусские мастера кисти представят зрителям жанровое многообразие арт-объектов, выполненных в классическом, авангардном, абстрактном, религиозном стилях на холсте, шелке и дереве. Продлится выставка до 6 ноября.

# Культура # Беларусь-Италия

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