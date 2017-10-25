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В продажу поступили билеты на 24-й кинофестиваль «Лістапад»

25 октября 2017 19:28
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Новости Беларуси. Билеты на 24-й кинофестиваль «Лістапад» поступили в продажу. Особенность этого года – абонементы на показы. Они станут доступны с 27 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Программа основного конкурса оптом обойдется в 49,5 рублей, документального – в 24, а игрового – 27,5. Билет на отдельный показ – от 2 до 3 рублей. Ленты кинофорума можно будет посмотреть в пяти кинотеатрах: «Центральный», «Пионер», «Беларусь», «Мир» и «Бутик Кино». До начала фестиваля – чуть больше недели.

# Культура # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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