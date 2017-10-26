Кем хочет стать дочка Александра Солодухи?

Новости Беларуси. В гостях у программы «Большой завтрак» Александр Солодуха с семьей.

Наталья Солодуха:

Мы идём на поводу у своего ребёнка. И всё, что ей нравится – мы стараемся туда ходить. По крайней мере, до тех пор, пока ребёнку нравится. Потому что в этом году мы выбрали танцевальную студию, где дети учатся брейк-дансу. Это – волеизъявление Варюши. Пошли на скрапбукинг, художественную роспись, английский язык, вокал, продюсерский центр Евгения Крыжановского.

То есть, у нас каждый день, кроме воскресенья, забит.

Мы в 8 утра уезжаем в школу и в 8 часов вечера ребёнок приезжает домой. Это – первый класс, что будет дальше – не знаю.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Варя, а ты хочешь петь, как папа? Тебе нравится петь?

Наталья Солодуха:

Не нравится. Вот видите, вот уже минус один кружок. А куда ты хочешь ходить с удовольствием?

Александр Солодуха, певец:

Кем ты хочешь стать?

Наталья Солодуха:

Ну, когда мы покупали Вареньке школьную форму, она всем сказала: «Я хочу быть продавщицей одежды». Не продавцом, а именно продавщицей одежды. Каждую неделю ребёнок меняет профессию.

Александр Солодуха:

Балерина. Говорит: «Папа, купи пуанты». Продавщица, певица.

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