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Валентин Елизарьев: «Очень люблю сотворчество. Чтобы это не были манекены, которые безмолвно выполняют мои команды»

11 декабря 2019 10:41
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Я влюбляюсь в персонажа, который участвует в том или ином произведении. И если я чувствую отдачу у артистов в репетиционном процессе, мне кажется, что тогда всё хорошо идёт. А если я чувствую такую стену непонимания, стараясь им разъяснить, их как-то расшевелить, но я умею это делать, это профессиональное дело.

Валентин Елизарьев: «Нужно строить со мной очень творческие и доверительные отношения»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Раз-два – всё. Заходит Елизарьев – все становятся и сразу понимают, что нужно делать, чего он от них хочет.

Валентин Елизарьев: «Очень люблю сотворчество. Чтобы это не были манекены, которые безмолвно выполняют мои команды»-1

Валентин Елизарьев:
Да. Сразу, моментально дисциплина во всех своих проявлениях. Я очень люблю дисциплину. И очень люблю сотворчество. Чтобы это не были манекены, которые безмолвно выполняют мои команды. Мне кажется, что многое рождается вот так вот – в сотворчестве. И люблю людей не только профессиональных, но и одарённых творчески.

Валентин Елизарьев: «Сцена – она как рентген»

# Театр # Культура # Валентин Елизарьев

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