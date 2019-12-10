Любителей оперного искусства приглашают на X Рождественский форум

Новости Беларуси. Парад премьер. Большой театр оперы и балета готовится к юбилейному рождественскому марафону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стартует в Минске уже 12 декабря, правда, несколько в ином формате.

В этот раз мероприятие состоится без конкурса вокалистов. Но это не помешает сделать форум запоминающимся, обещают организаторы. Программу откроет недавняя премьера Большого «Князь Игорь».

Затем на сцене – «Севильский цирюльник» Национальной оперы Украины. В партиях спектаклей «Турандот», «Летучая мышь», «Кармен» услышим солистов из Латвии, Австрии, Кореи, США. Завершит программу масштабный гала-концерт звёзд мировой оперы.

Владимир Рылатко, первый заместитель генерального директора Большого театра Беларуси:

Это самый голосистый форум из всех, которые были. Еще одно событие – впервые киевский театр (один из самых крупных европейских оперных театров) побывает у нас и привезет свою новую работу – «Севильский цирюльник». Любителям оперного искусства будет что посмотреть, услышать. Наверное, интересно всем будет узнать, что за 10 лет он завоевал публику не только минскую.