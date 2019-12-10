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Любителей оперного искусства приглашают на X Рождественский форум

10 декабря 2019 21:25
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Новости Беларуси. Парад  премьер. Большой театр оперы и балета готовится к юбилейному рождественскому марафону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стартует в Минске уже 12 декабря, правда, несколько в ином формате.

Любителей оперного искусства приглашают на X Рождественский форум-1

В этот раз мероприятие состоится без конкурса вокалистов. Но это не помешает сделать форум запоминающимся, обещают организаторы. Программу откроет недавняя премьера Большого «Князь Игорь». 

Любителей оперного искусства приглашают на X Рождественский форум-4

Затем на сцене – «Севильский цирюльник» Национальной оперы Украины. В партиях спектаклей «Турандот», «Летучая мышь», «Кармен» услышим солистов из Латвии, Австрии, Кореи, США. Завершит программу масштабный гала-концерт звёзд мировой оперы. 

Любителей оперного искусства приглашают на X Рождественский форум-7

Владимир Рылатко, первый заместитель генерального директора Большого театра Беларуси:
Это самый голосистый форум из всех, которые были. Еще одно событие – впервые киевский театр (один из самых крупных европейских оперных театров) побывает у нас и привезет свою новую работу – «Севильский цирюльник». Любителям оперного искусства будет что посмотреть, услышать. Наверное, интересно всем будет узнать, что за 10 лет он завоевал публику не только минскую.

Любителей оперного искусства приглашают на X Рождественский форум-10



11 декабря в преддверии открытия форума состоится гала-концерт лауреатов прошлых лет. Среди участников – признанные звезды оперной сцены, исполнители, чье восхождение на музыкальный Олимп состоялось, в том числе, благодаря минской сцене. 

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# Опера # Культура # Владимир Рылатко # Фотофакт

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