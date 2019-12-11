Яркие образы женской красоты. В Минск привезли выставку известного украинского дизайнера Екатерины Потловой

Новости Беларуси. Ода женской красоте и самобытности. В Минск буквально на несколько дней привезли выставку известного украинского дизайнера Екатерины Потловой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 40 портретов современных украинок, но каждая работа – с национальным акцентом. Героини – известные женщины из мира спорта, политики, искусства, а также волонтеры, девушки с инвалидностью, дочки-матери. Каждая из них предстает в необыкновенно сказочном образе: с венками из цветов, в ярких украшениях и этнических платьях.

Проект стал настолько популярным на родине, что некоторые участницы ждут своей очереди на фотосъемку не менее года.