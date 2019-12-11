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Яркие образы женской красоты. В Минск привезли выставку известного украинского дизайнера Екатерины Потловой

11 декабря 2019 06:43
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Новости Беларуси. Ода женской красоте и самобытности. В Минск буквально на несколько дней привезли выставку известного украинского дизайнера Екатерины Потловой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркие образы женской красоты. В Минск привезли выставку известного украинского дизайнера Екатерины Потловой -1

Яркие образы женской красоты. В Минск привезли выставку известного украинского дизайнера Екатерины Потловой -3

Это 40 портретов современных украинок, но каждая работа – с национальным акцентом. Героини – известные женщины из мира спорта, политики, искусства, а также волонтеры, девушки с инвалидностью, дочки-матери. Каждая из них предстает в необыкновенно сказочном образе: с венками из цветов, в ярких украшениях и этнических платьях.

Проект стал настолько популярным на родине, что некоторые участницы ждут своей очереди на фотосъемку не менее года.

Яркие образы женской красоты. В Минск привезли выставку известного украинского дизайнера Екатерины Потловой -6

Екатерина Потлова, дизайнер, автор проекта «Ethno Fashion be Potlova»:
Это женщины с определенной социальной позицией. У нас очень много многодетных матерей, у нас очень много профессоров, доцентов наук. У нас очень много женщин, которые ведут благотворительную деятельность. И я считаю, что именно эти женщины являются лицом Украины.

Проект существует с 2015 года. За это время творческой командой были созданы около 300 неповторимых образов.

Яркие образы женской красоты. В Минск привезли выставку известного украинского дизайнера Екатерины Потловой -9

Яркие образы женской красоты. В Минск привезли выставку известного украинского дизайнера Екатерины Потловой -11

Яркие образы женской красоты. В Минск привезли выставку известного украинского дизайнера Екатерины Потловой -13

Яркие образы женской красоты. В Минск привезли выставку известного украинского дизайнера Екатерины Потловой -15

Яркие образы женской красоты. В Минск привезли выставку известного украинского дизайнера Екатерины Потловой -17

Яркие образы женской красоты. В Минск привезли выставку известного украинского дизайнера Екатерины Потловой -19

Яркие образы женской красоты. В Минск привезли выставку известного украинского дизайнера Екатерины Потловой -21

# Выставки в Минске # Культура # Екатерина Потлова # Фотофакт

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