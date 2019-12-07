Валентин Елизарьев: «Нужно строить со мной очень творческие и доверительные отношения»

Вадим Щеглов: И в любое время бывают кризисы. Были ли они у Вас и как Вы с ними справлялись?

Валентин Елизарьев:

Кризисы у меня бывали. Я стараюсь никому никогда не показывать своё внутреннее состояние. И, наверное, какие-то разочарования в моей жизни были. И в друзьях, и в коллегах. Но я сильный.

Я просто далее, когда понимаю, что это дружба или знакомство, когда во мне видят руководителя, от которого можно что-то поиметь, взять – меня это очень удивляет. Потому что я, наверное, существую не только для того, чтобы руководить процессом, а прежде всего – отдать от себя. Но нужно строить со мной очень творческие и доверительные отношения, чтобы я понимал. Потому что много людей приходит очень разных, с многими разными людьми работаю. И моё состояние тоже – знаете, такое растрёпанное сердце: я и из-за этого переживаю, и из-за этого…

Таких очень много. Отвернуться я не могу. Помогать всем тоже очень трудно. Поэтому нужно всех к каким-то единым вещам подводить, самое главное, к результату в театре. Не к выяснению отношений, не трепотни по углам в театре. Вот главное – это сцена, вот здесь должен быть результат художественный! И от этого становится кто-то ценным артистом. А кто-то, который случайно выходит, случайно, вообще, залетел в эту профессию, он должен тихо уйти.