Валентин Елизарьев: «Сцена – она как рентген»

Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Сцена – она как рентген.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Не нужно никаких слов.

Валентин Елизарьев:

Абсолютно. Для этого нужны только глаза, уши и сердце. Вот если это всё через тебя проходит, и ты понимаешь, что это, действительно, одарённая личность, действительно, он может реализоваться, он может быть лицом этого театра, тогда разговор заканчивается. Веришь, работаешь с этим человеком. И обязательно должны быть результаты.