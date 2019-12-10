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Валентин Елизарьев: «Сцена – она как рентген»

10 декабря 2019 10:53
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Сцена – она как рентген.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Не нужно никаких слов.

Валентин Елизарьев:
Абсолютно. Для этого нужны только глаза, уши и сердце. Вот если это всё через тебя проходит, и ты понимаешь, что это, действительно, одарённая личность, действительно, он может реализоваться, он может быть лицом этого театра, тогда разговор заканчивается. Веришь, работаешь с этим человеком. И обязательно должны быть результаты.

Валентин Елизарьев: «Сцена – она как рентген»-1

Вадим Щеглов:
А бывает же такое, что человек талантлив безумно, но ему не везёт, и он теряется?

Валентин Елизарьев:
Бывает. Но всё равно, талант никуда не спрячется. Всё равно он блестит. Даже если его накрываешь, там, не знаю, листом бумаги или платочком, что есть под руками, всё равно блестит! Понимаете?

# Балет # Культура # Валентин Елизарьев

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