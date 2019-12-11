«Он мог нарисовать человека с разных точек зрения». Показываем уникальные работы Пабло Пикассо

Свыше шестидесяти литографий, угловатых сюрреалистических полотен в стиле кубизм. В Минск привезли работы знаменитого испанского художника Пабло Пикассо.

Обратить внимание предлагают на роспись «Война и мир», которую мастер создал в заброшенной часовне на юге Франции. Историки отмечают: именно тесная дружба с сыном Льва Толстого и вдохновила Пикассо на создание этого шедевра.

Денис Барсуков, куратор выставки:

Там, где мы видим работу, война, изображена колесница, на которой сидит дьявол с таким окровавленным мечом. Эту колесницу тащат кони Апокалипсиса.

И другая работа – это мир. Мы видим, что конь Пегас пашет землю и им управляет маленький мальчик. Пегас обозначает и труженика, и артиста.

Пабло Пикассо был таким пацифистом и он был против войны.

Пикассо был гениальным во всем, в том числе и в любви. Женщина для него – источник вдохновения, но одной музы всегда было мало. За всю жизнь его сердце покорили 7 дам.

Избавляться от былых чувств помогало искусство: Пикассо искажал лица бывших возлюбленных, создавал их сюрреалистические портреты. Например, на этом полотне, одна из его муз – Дора Маар.

Денис Барсуков:

Он, как сюрреалист, мог нарисовать человека с разных точек зрения, причем одновременно. Это объяснил тем, что существует планета Земля и мы не можем увидеть одновременно Америку и Азию, но когда мы смотрим на карту, мы видим все материки, и мы абсолютно не удивляемся тому, что мы видим. Его искусство подобно этому.

Этот экспрессивный холст Пикассо – публичный протест художника против бомбардировки нацистами города Герники. Главные герои замкнуты в одном произведении, словно в камере пыток. Черно-белое полотно стало олицетворением фашизма и душевной боли всего испанского народа.

Денис Барсуков:

Его это так потрясло, что он за 30 дней нарисовал огромную работу высотой 3,5 метра и шириной 7 м 80 см. Он также сделал много набросков и тут можно увидеть его творческую кухню.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Всем посетителям выставки «Пабло Пикассо. Параграфы» предлагают пройти увлекательный квест: ответьте на все вопросы по творчеству художника и получите сюрприз.