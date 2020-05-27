В Витебске строители наткнулись на фундамент XVIII века. Причём тут Шагал и лучшая гостиница города?

Новости Беларуси. Неожиданная находка в центре Витебска. При строительстве теплотрассы рабочие наткнулись на фундамент строения XVIII века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При раскопках удалось обнаружить и металлические части ворот, замки, изразцы и старинные кирпичи. Примечательно, что кладка располагается недалеко от остатков еще одного исторического строения – гостиницы Брози, в которой была лавка тестя самого Шагала. Как связаны между собой, спрятанные в культурном слое остовы зданий – только предстоит узнать археологам. Строители же должны решить, как продолжить ремонтные работы в историческом центре города. Анастасия Бут разбиралась в ситуации.

Гостиница Брози, построенная в конце XIX века, была лучшей в городе. Здание гостиницы выглядело весьма эффектно, постояльцев всегда было много. Но, простояв чуть более 50 лет, здание гостиницы во время Второй мировой войны было полностью разрушено.

В начале 2000-х даже существовал проект по восстановлению гостиницы в историческом центре Витебска. Увы, найти инвесторов не удалось.

Анастасия Бут, корреспондент:

Почти целый этаж в здании занимал магазин часов и ювелирных украшений семьи Розенфельд. Фамилия в Витебске, да и во всем мире, известная благодаря дочке ювелира Белле. Именно она была музой и женой известного художника-авангардиста, нашего земляка – Марка Шагала. «Евреи! Ещё и летают! И Вы хотите, чтобы я это показал Никите Сергеевичу?!» Как помощник Хрущёва помешал Шагалу приехать в СССР

Предполагалось, что гостиница не примыкала к соседнему зданию. И там был просто выход к реке Витьба. Потому при замене теплотрассы не надеялись наткнуться на кладку уже XVIII века.

Тем не менее, готовились к любому исходу. Разрешение на работы выдало Министерство культуры, так как это историческая часть Витебска. С оговоркой: только под присмотром археологов. Как Шагал приезжал в СССР и почему не побывал в Витебске: «В 85 лет для него бы это был большой шок»

Алексей Белоусов, представитель Института истории НАН Беларуси:

Заказчик обращается в институт истории, ему на основании дозвола, выданного Министерством культуры, обращается в институт истории для того, чтобы археологи на месте видели. Мы же тоже под землю не можем посмотреть. А уже начали вскрывать существующую теплосеть, шли по существующей и уже участок открылся, который новый.

Вполне возможно, что на подвалах XVIII века частично стояло то самое здание века XIX. Доказать или опровергнуть сей факт еще предстоит архитекторам и археологам. Заодно определить точное месторасположение гостиницы Брози, ведь до этих дней в этой части Витебска ни разу не вскрывали культурный слой.

Евгений Колбович, архитектор-реставратор, аттестованный специалист Министерства культуры Беларуси:

Из-за чего весь сыр-бор. В средневековой застройке одно из зданий выходило на бывшую Подвинскую. Потом, когда были разработаны регулярные планы, оно было снесено, верхняя часть. Скорее всего, там что-то осталось.