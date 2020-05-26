Радио «Мир» отметило своё 23-летие. Ведущие вспомнили о курьёзе, который произошёл в эфире

Новости Беларуси. 26 мая – день радио «Мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши коллеги на 107,1 вещают уже ровно 23 года. В знаменательный день с поздравлениями в студию заглянули лично и те, кто обычно стоит в плей-листе.

Тео и Ольга Рыжикова, артисты:

Мы поздравим не просто радио, наших друзей, в какой-то степени даже, может быть, наших коллег. Всему коллективу просто настоящего крепкого здоровья, таких вот творческих взлетов, сохранять классные, серьезные первые позиции, стремиться к тому, чтобы быть всегда лучшими, чтобы были благодарные слушатели и звучало очень много хорошей музыки.

Радио «Мир» остается одним из самых популярных в стране. А недавно эта FM-станция начала вещать в многофункциональной современной студии. Проект разрабатывали почти год. Белорусские создатели учли опыт американских и европейских радиостанций.

Видеокамеры сами фиксируют артистов, ведущих, выбирают хорошие ракурсы, а дальше программа без режиссера монтирует видео. Вот так теперь слушатели могут заглянуть на радио и подсмотреть то, что обычно комментируется. К слову, ведущие утреннего шоу «Подъемная сила» любят устраивать настоящие эксперименты.

Алексей Клочков, Юлия Навацкая, Антон Палыч, ведущие радио «Мир»:

– Мы проводим эксперименты в эфире, и у Навацкой что-то не получалось, и она что-то, я помню, разбила.

– Не что-то. Мы пытались доказать, что яйцо можно разбить, если его просто равномерно зажимать рукой. Я пыталась-пыталась. Оно меня выбесило, я его бросила об стол.

– Бросила об стол. В яйце были все. В общем, эксперимент удался.