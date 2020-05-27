Зюзя, Леля, Белун из старых джинсов и галстуков. Мастерица из Логойска создаёт эксклюзивных кукол

Новости Беларуси. Боги славянской мифологии и коты из старых галстуков. Уникальных кукол создает мастер из Логойска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Нина Савельева сама восстанавливает древние традиции.
Новости Беларуси. Боги славянской мифологии и коты из старых галстуков. Уникальных кукол создает мастер из Логойска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Нина Савельева сама восстанавливает древние традиции.
Коллекция мастера насчитывает более 100 предметов, а ее работы постоянно завоевывают награды на международных конкурсах.
Репортаж Вадима Смоляка о том, как может принести славу необычное хобби.
Галстук, сумка, старые джинсы. Что общего у этих предметов? И дело в том, что каждый может создать уникальный продукт, на который будут охотиться коллекционеры и энтузиасты со всего мира.
В логойском Доме ремесел предлагается познакомиться с куклами, на создание которых уйдут недели.
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