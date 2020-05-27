Зюзя, Леля, Белун из старых джинсов и галстуков. Мастерица из Логойска создаёт эксклюзивных кукол

Новости Беларуси. Боги славянской мифологии и коты из старых галстуков. Уникальных кукол создает мастер из Логойска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Нина Савельева сама восстанавливает древние традиции.

Галстук, сумка, старые джинсы. Что общего у этих предметов? И дело в том, что каждый может создать уникальный продукт, на который будут охотиться коллекционеры и энтузиасты со всего мира.