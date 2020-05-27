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Зюзя, Леля, Белун из старых джинсов и галстуков. Мастерица из Логойска создаёт эксклюзивных кукол

27 мая 2020 15:01
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Новости Беларуси. Боги славянской мифологии и коты из старых галстуков. Уникальных кукол создает мастер из Логойска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Нина Савельева сама восстанавливает древние традиции.

Зюзя, Леля, Белун из старых джинсов и галстуков. Мастерица из Логойска создаёт эксклюзивных кукол-1

Коллекция мастера насчитывает более 100 предметов, а ее работы постоянно завоевывают награды на международных конкурсах.

Репортаж Вадима Смоляка о том, как может принести славу необычное хобби.

Зюзя, Леля, Белун из старых джинсов и галстуков. Мастерица из Логойска создаёт эксклюзивных кукол-4

Галстук, сумка, старые джинсы. Что общего у этих предметов? И дело в том, что каждый может создать уникальный продукт, на который будут охотиться коллекционеры и энтузиасты со всего мира.

Зюзя, Леля, Белун из старых джинсов и галстуков. Мастерица из Логойска создаёт эксклюзивных кукол-7

Зюзя, Леля, Белун из старых джинсов и галстуков. Мастерица из Логойска создаёт эксклюзивных кукол-9

В логойском Доме ремесел предлагается познакомиться с куклами, на создание которых уйдут недели.

Подробнее – в видеоматериале

# Народное творчество # Культура # Вадим Смоляк # Нина Савельева # Фотофакт

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