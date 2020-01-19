«Евреи! Ещё и летают! И Вы хотите, чтобы я это показал Никите Сергеевичу?!» Как помощник Хрущёва помешал Шагалу приехать в СССР

Жизнь Марка Шагала за пределами СССР будет наполнена и радостью, и горечью потерь. Художник получит мировое признание, а его работы станут не только гордостью музеев и коллекционеров. Шагал распишет своды крупнейших театров мира: Оперы Гарнье в Париже и Метрополитен-оперы в Нью-Йорке. Автор не раз сменит прописку. Но Париж он до конца своих дней будет называть не иначе как «вторым Витебском», рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси» .

Тамара Карандашева, искусствовед, эксперт Комитета Марка Шагала:

На протяжении всей своей жизни Шагал чувствовал себе чужим везде. Как он говорил, он жил всегда как будто в двух мирах. С одной стороны, для него было всегда внутренне –­ Россия, где он жил – в Российской империи, Витебск. А с другой стороны, он жил в Париже.

Россия, Витебск – это были те корни, которые питали его искусство. А Париж – это была та среда, где развивалось мировое искусство. И вот этот дуализм, эта двойственность, конечно, была причиной того, что он всегда чувствовал себя чужим в любой среде.

По свидетельствам близких, Шагал остро переживал, что на родине его творчество не признают. Менялась эпоха, а вместе с тем невъездными в Советский Союз стали не только работы мастера, но и он сам.