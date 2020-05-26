Конкурс буктрейлеров о ВОВ прошёл в Беларуси. Кто победил в первом этапе

Мария Кронда, корреспондент:

А вот «спойлерят» о прочитанном теперь, снимая буктрейлеры. Короткие видеоролики по мотивам книг, призванные заинтересовать тех, кто еще не успел их прочитать, сегодня настолько популярны у юных читателей, что в БРСМ организовали специальный творческий конкурс «Книга с экрана».

Юлия Зинкевич, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Первый этап конкурса был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и мы предложили ребятам снять книги о Великой Отечественной войне. Более 300 видеоработ со всех уголков страны – детский взгляд на войну, собранный с литературных страниц художественных и автобиографических произведений, от классиков до современных авторов.

В работе над этим победоносным буктрейлером сложились все пазлы. В столичной 21-ой гимназии события Великой Отечественной для каждого ученика стали личной историей. А все благодаря тесной дружбе школьников с ветераном контрразведки и членом отряда специального назначения Анатолием Стаскевичем – одним из авторов книги «Острова памяти», которая и явилась вдохновением для творчества.

Анастасия Чхало, педагог-организатор ГУО «Гимназия №21 г. Минска»:

Мы так прониклись историями тех людей, которые описываются в этой книге, что решили назвать наш музейный уголок, который тогда еще находился только на стадии планирования, в честь данной книги. Автор неоднократно приходил к нам и рассказывал о ней.

Несмотря на многочасовой процесс и дубли, восьмиклассник Роман Деревягин о съемках вспоминает с улыбкой. Идея ролика пришла сама собой, а вот в ее визуализации помогал папа – опытный режиссер. Сценарий, профессиональная техника и монтаж – все как в большом кино.

Антон Деревягин, режиссер:

Есть мой запрос внутренний, отцовский на утрату этого Отечества, я действительно сейчас не имею то, что мне передал дед и мне больно. Я шел через эту боль, я хочу его вернуть, это Отечество внутри себя, прежде всего. Ребята откликнулись и поэтому мы победили, потому что мы попали в этот нерв.

Роман Деревягин, победитель первого этапа конкурса буктрейлеров «Книга с экрана»:

Молодежь сейчас больше что-то ищет в Интернете, пытается посмотреть какую-то сжатую информацию в коротеньких роликах: «За 5 минут посмотреть краткое содержание книги». Но, по-моему, лучше прочитать, вживую взять книгу, записано тысяча героев и в мельчайших подробностях прочитать про каждого из них и почувствовать то, что они видели своими глазами, как они всю войну прошли.

Для жюри выбор победителя оказался непростым. Еще один конкурс в очередной раз доказал – талантливых ребят в нашей стране немало. Игорь Бузовский, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Тенденция, которая сегодня у нас есть, набирает пока обороты в сторону чтения через гаджеты, возможно, слушать через наушники, но все равно читают, и читают и белорусскую литературу, читают литературу, как я называю, умную, думающую, много классики читают. Мы – читающая страна, мы – читающая молодежь, мы – читающие люди, которые сегодня знают то, что книга – это ценность, которую нельзя потерять.