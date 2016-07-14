Марк Шагал на «Славянском базаре»: в Витебск привезли две картины из раннего цикла художника

Новости Беларуси. В Беларуси стартует одно из самых ярких культурных событий года – «Славянский базар в Витебске»! Уже вечером 14 июля фестивальные позывные оповестят о том, что юбилейный, ХXV международный форум открыт.

Меньше чем за неделю в Витебске выберут лучшего юного и взрослого исполнителей. Зрители насладятся десятками концертов. А на площадках города пройдет больше 100 мероприятий. В том числе – непрерывное чтение стихов о Витебске.

О городе, который в предвкушении музыкального праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебский город мастеров в этом году не перестает удивлять гостей и участников «Славянского базара». Сегодня здесь можно погладить породистых кроликов, полежать в гамаке и даже поиграть на пианино.

Павел Белоус, участник города мастеров:

Акцыя называецца «Арт-фано». Набываем ці забіраем за самавываз у людзей бясплатна, каму яно не патрэбна і даўно стаіць. Мы яго забираем, завозім у публічную кропку, дзе яно можа стаяць. Запрашаем мастака, які расфарбоўвае яго.

Фестивальный Витебск разукрасят во все цвета радуги и участники Феста уличного искусства. Чёрно-белые мимы, красноносые клоуны, пёстрые петрушки и яркие представители кукольных театров из Полтавы, Киева и северной столицы Беларуси.

Александр Григорьев, директор Витебска кукольного театра «Лялька»:

Театр «Лялька» ставит такой экспериментальный визуальный перфоманс: «Шагал. Исход». Это и ходули, это и маски, это двухметровые марионетки. Все это будет показано в вечернее время. Театр теней тоже будет в этом представлении.

А вот в художественном музее работы другие. Специально к фестивалю фестивалей сюда впервые привезли две оригинальные картины Марка Шагала. Это ранние произведения из раннего витебского цикла. Искусствоведами он ценится больше всего, а картины этого периода – самые дорогие.

Ольга Акуневич, заведующий Витебским художественным музеем:

Работа «Черные любовники» – графическая работа, которая посвящена музе Марка Шагала Белле. И вторая работа, «Купание ребенка», когда у них родилась дочь Ида. Особенность Марка Шагала – это то, что он в таком самом незначительном бытовом эпизоде умел представить символический образ. И купание ребенка представлено как некое таинство.

Впереди – самая долгожданная часть фестиваля: выступления любимых артистов. Концерты Кристины Орбакайте и Максима Галкина уже отгремели.

Сегодня официальное открытие Славянского базара. Впервые за 25 лет флаги фестиваля и всех стран-участниц поднимут участники театрализованного шествия. В этот же день назовут и имя обладателя специальной премии Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию».