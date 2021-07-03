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В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

03 июля 2021 00:02
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Новости Беларуси. В Сенненском Доме ремесел решили выткать пятиметровый рушник-оберег. Это культурный проект под названием «Жывая нітка традыцый», который приурочен объявленному в нашей стране Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?-1

Стартовал проект месяц назад и буквально за считаные дни стал настолько популярным, что уже насчитывает больше 300 участников, причем не только из Сенно.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?-4

Символично, что культурный флешмоб принимает родина самой знаменитой ткачихи Беларуси Матрены Маркевич. Женщины, чьими руками был вышит узор, взятый за основу орнамента на белорусском флаге.

Тему продолжит Виктор Пралич.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?-7

В Сенненском историко-краеведческом музее все знаковые экскурсии начинаются от этой экспозиции. Она посвящена знаменитой землячке Матрене Маркевич. Это ее руками был вышит узор, который в 1951 году лег в основу орнамента, который украшает наш белорусский флаг.

В каждую работу вкладывала душу. Кто она, создательница орнамента на государственном флаге Беларуси?

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?-10

Бронислава Желтобрюхова, главный хранитель фондов Сенненского историко-краеведческого музея:
Такая установка была, чтобы флаг белорусской республики отличался от других республик какой-то национальной символикой. Поэтому был взят вот этот рисунок, он символизировал восходящее солнце. А солнце – это символ жизни, благополучия, процветания.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?-13

В 2015 году как раз в День Независимости нашей страны в центре Сенно открыли памятный знак «Родны край», посвященный знаменитой рукодельнице Матрене Маркевич.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?-16

Сейчас ее традиции продолжают местные мастерицы в Доме ремесел. Здесь ткут пятиметровый рушник-оберег. В Год народного единства долго не думали, что может сплотить общество – народная культура.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?-19

Алина Цыбульская, методист по ткачеству Сенненского Дома ремесел:
Раньше, когда ткали рушники, женщина всегда закладывала свою энергию, свои мысли. Она делала свое приданое. Так и у нас в этой акции. Этот рушник будет оберегом, потому что каждый житель Сенненского района сможет вложить частичку себя, свои желания, мечты, надежды.

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В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?-22

Уже более 300 белорусов приняли участие в ткачестве рушника: от выпускников школ района до трудовых коллективов и даже туристов. А в день главного праздника нашей страны станок вынесут на центральную площадь города.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?-25

Виктор Пралич, корреспондент:
Изначально планировалось, что оберег будет один. Но желающих принять участие в культурном проекте стало столько, что пришлось заправлять еще один станок. Первые полметра уже готовы.

На этом станке планируют выткать сразу два полотна – каждый по три метра, также украшены символами Сенненского края.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?-28

Ольга Квашко, заведующая Сенненским Домом ремесел:
Мне бы хотелось, чтобы этот рушник оберегал не только каждого участника, который приходит к нам в Дом ремесел, чтобы принять участие в этой акции. Мне хотелось бы, чтобы этот рушник оберегал в целом наш район, всю нашу Беларусь.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?-31

Символично, что результат совместных усилий людей, которые не забывают и передают следующим поколениям секреты старинного белорусского ремесла, презентуют 17 сентября, в День народного единства. Рушники-обереги провезут по контуру Сенненского района.

В этой школе создали уголок с государственной символикой. Как он выглядит – смотрите здесь.

# Год народного единства # Культура # Виктор Пралич # Матрена Маркевич # Бронислава Желтобрюхова # Алина Цыбульская # Ольга Квашко # Фотофакт

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