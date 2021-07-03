В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

Новости Беларуси. В Сенненском Доме ремесел решили выткать пятиметровый рушник-оберег. Это культурный проект под названием «Жывая нітка традыцый», который приурочен объявленному в нашей стране Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовал проект месяц назад и буквально за считаные дни стал настолько популярным, что уже насчитывает больше 300 участников, причем не только из Сенно.

Символично, что культурный флешмоб принимает родина самой знаменитой ткачихи Беларуси Матрены Маркевич. Женщины, чьими руками был вышит узор, взятый за основу орнамента на белорусском флаге. Тему продолжит Виктор Пралич.

В Сенненском историко-краеведческом музее все знаковые экскурсии начинаются от этой экспозиции. Она посвящена знаменитой землячке Матрене Маркевич. Это ее руками был вышит узор, который в 1951 году лег в основу орнамента, который украшает наш белорусский флаг. В каждую работу вкладывала душу. Кто она, создательница орнамента на государственном флаге Беларуси?

Бронислава Желтобрюхова, главный хранитель фондов Сенненского историко-краеведческого музея:

Такая установка была, чтобы флаг белорусской республики отличался от других республик какой-то национальной символикой. Поэтому был взят вот этот рисунок, он символизировал восходящее солнце. А солнце – это символ жизни, благополучия, процветания.

В 2015 году как раз в День Независимости нашей страны в центре Сенно открыли памятный знак «Родны край», посвященный знаменитой рукодельнице Матрене Маркевич.

Сейчас ее традиции продолжают местные мастерицы в Доме ремесел. Здесь ткут пятиметровый рушник-оберег. В Год народного единства долго не думали, что может сплотить общество – народная культура.

Алина Цыбульская, методист по ткачеству Сенненского Дома ремесел:

Раньше, когда ткали рушники, женщина всегда закладывала свою энергию, свои мысли. Она делала свое приданое. Так и у нас в этой акции. Этот рушник будет оберегом, потому что каждый житель Сенненского района сможет вложить частичку себя, свои желания, мечты, надежды. Что такое национальная идея? Три мнения

Уже более 300 белорусов приняли участие в ткачестве рушника: от выпускников школ района до трудовых коллективов и даже туристов. А в день главного праздника нашей страны станок вынесут на центральную площадь города.

Виктор Пралич, корреспондент:

Изначально планировалось, что оберег будет один. Но желающих принять участие в культурном проекте стало столько, что пришлось заправлять еще один станок. Первые полметра уже готовы. На этом станке планируют выткать сразу два полотна – каждый по три метра, также украшены символами Сенненского края.

Ольга Квашко, заведующая Сенненским Домом ремесел:

Мне бы хотелось, чтобы этот рушник оберегал не только каждого участника, который приходит к нам в Дом ремесел, чтобы принять участие в этой акции. Мне хотелось бы, чтобы этот рушник оберегал в целом наш район, всю нашу Беларусь.