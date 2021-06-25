Вечера Большого театра в замке Радзивиллов. 25 июня покажут «Набукко» Верди

Новости Беларуси. Три дня полного погружения в атмосферу классики и творчества. 25 июня Большой театр Беларуси в 11-й раз приглашает зрителей на музыкальные вечера в Несвиж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывшая резиденция Радзивиллов давно стала для театра главной летней фестивальной площадкой формата open-air. Звезды балетной, оперной сцены, артисты хора и музыканты оркестра приезжают туда, чтобы подарить гостям старинного Несвижа встречу с шедеврами мировой оперной и балетной классики.