Прямой эфир

Вечера Большого театра в замке Радзивиллов. 25 июня покажут «Набукко» Верди

25 июня 2021 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три дня полного погружения в атмосферу классики и творчества. 25 июня Большой театр Беларуси в 11-й раз приглашает зрителей на музыкальные вечера в Несвиж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывшая резиденция Радзивиллов давно стала для театра главной летней фестивальной площадкой формата open-air. Звезды балетной, оперной сцены, артисты хора и музыканты оркестра приезжают туда, чтобы подарить гостям старинного Несвижа встречу с шедеврами мировой оперной и балетной классики.

Вечера Большого театра в замке Радзивиллов. 25 июня покажут «Набукко» Верди-1

25 июня во внутреннем дворе замка опера Верди «Набукко» в концертно-сценическом исполнении. А 26 июня наступит «Ночь перевоплощений» — концерт-сюрприз звезд Большого театра. Помимо этого, зрители услышат любимые песни из репертуара Эдит Пиаф, Мирей Матье и Джо Дассена. Организаторы обещают насыщенную программу и множество впечатлений.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Эдит Пиаф # Мирей Матье # Джо Дассен # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Каждый раз плакали, сколько было дублей. Юлия Быкова о съёмках клипа на культовую песню 60-х
22 июня 2021 18:33

Каждый раз плакали, сколько было дублей. Юлия Быкова о съёмках клипа на культовую песню 60-х

«Восстановить так, как было в 18 веке, невозможно». На выставке «Зондажи и миражи реставрации» расскажут о реконструкции исторических ценностей
22 июня 2021 13:16

«Восстановить так, как было в 18 веке, невозможно». На выставке «Зондажи и миражи реставрации» расскажут о реконструкции исторических ценностей

Это фильм-воспоминание. Рассказываем о новых картинах «Беларусьфильма» «Перезвон» и «Свидетели»
22 июня 2021 11:17

Это фильм-воспоминание. Рассказываем о новых картинах «Беларусьфильма» «Перезвон» и «Свидетели»