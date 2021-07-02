Белорусский энциклопедист, автор многочисленных научных работ. Рассказываем историю успеха Галины Фатыховой

Историю успеха белорусского энциклопедиста Галины Фатыховой, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Галина Фатыхова, искусствовед, член Белорусского союза художников и Белорусского союза журналистов:

Вось тут шукайце, Фатыхава дзесьці ёсць. Я ім зрабіла, яны не ўмелі рабіць. Я прафесіянал, энцыклапедыст. 50 гадоў працавала. Я ім зрабіла, як патрэбна.

Ее мать по возвращении из концлагеря отправилась на поиски работы, дошла пешком до станции Крупки и там познакомилась с будущим отцом Галины Фатыховой. На той станции одно время долго стоял поезд – до тех пор, пока не сделали железную дорогу.

Галина Фатыхова:

І яна нарадзіла мяне ў цягніку, медбрат прымаў роды, і я народжаная там. Мама пайшла ў сельсавет к сабе ў вёску, і ў мяне запісана ў пашпарце: «вёска Грушка, Крупскага раёна, Мінскай вобласці». Так и появилась на свет известный белорусский искусствовед, член Белорусского союза художников и Белорусского союза журналистов, лауреат премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», а также автор многочисленных научных работ по искусству.

Галина Фатыхова:

Вось гэта Галіна Ахметаўна рабіла ўпершыню: кароткую энцыклапедыю пяцітомную ўсіх мастакоў. А вось і ЛІМ – «Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі».

Во время учебы на факультете журналистики она поняла, что филология ей ближе и перевелась на филфак на отделение белорусского языка.

Галина Фатыхова:

Я ў БДУ тры курсы скончыла журналістыкі. Ніла Гілевіча жонка ў мяне выкладала. А я вельмі хацела працавать у энцыклапедыі. Мне вельмі хацелася, я была такая начытаная. Што мы рабілі? Тэлебачання не было, я чытала і чытала. Я яшчэ не вучылася, а ўжо друкавалася, настолькі я была вось такая. Напісала складанне, класны кіраўнік прачытала і заплакала. Чаму я хачу стаць урачом – так я распісала. І вось я іду на чацвёрты курс на завочнае аддзяленне, каб працаваць у энцыклапедыі. С того момента пошел отсчет трудовым будням мечты. Начинала с работы секретаря в приемной, затем перешла в редакцию иллюстраций, позже – изобразительного искусства, где работала ведущим научным редактором и зачастую встречалась со знаменитыми писателями и художниками.

В 97-м году была назначена на должность заместителя главного редактора. А после реорганизации энциклопедии в 2003 году стала начальником управления издательских работ. О ее заслугах можно говорить бесконечно. Чем она, безусловно, гордится.

Галина Фатыхова:

У нас жа энцыклапедыя Броўкі – гэта была велічыня. Ён нам заўсёды гаварыў, дзе б я ні выступала, что без гімна, сцяга і энцыклапедыі няма дзяржавы і гэта праўда. Да нас прыязджалі вучыцца з Азербайджана, Арменіі, яны не ведалі. Мы ўжо канчалі дванаццацітомную, а яны толькі пачыналі. Яны не маглі здвінуцца. Я потым, будучы намеснікам, ездзіла ў Маскву. К нам падыходзілі і гаварылі: «А як вам гэта ўдаецца?» Мы як раз «Памяць» зрабілі першыя. Ніхто ў былым Савецкім Саюзе «Памяць» не зрабіў.

Я ўжо не кажу пра астатнія кнігі, я не магу пералічваць, таму што сёння пра мяне, а я пра энцыклапедыю. Яна ў мяне сядзіць вось тут.

Полвека в стенах энциклопедии позади. Радость от выпущенных книг и возможность делиться этим с окружающими – смысл ее жизни. Не так давно Галина Ахметовна отпраздновала свой 75-й день рождения, а нескончаемый поток энергии продолжает литься через край. Галина Фатыхова:

Гэта мне з днём нараджэння – 75 – падпісаў рукою старшыня Саюза мастакоў.

Я не толькі гэта пісала. Наша царква тут маленькая, я ім гэту кніжачку таксама зрабіла.

А вось гэта мне падарылі. Не было ні ў каго такога: на беларускай мове малітоўнік.

Книги в ее доме занимают почетное место. Яркие переплеты украшают едва ли не каждую комнату, как и подарки от героев этих изданий. И сидя за рабочим столом, она то и дело возвращается в воспоминаниях к своим первым публикациям. Галина Фатыхова:

Ў раённай газеце. Я нямецкі язык выкладала пасля заканчэння школы, не паступіла ў медінстытут, я ж урачом хацела стаць. Я выдатна ведала нямецкі ў школе, і мяне ў школу адправілі ў Гумны. Я там выкладала нямецкую мову і геаграфію яшчэ, і была класным кіраўніком. А дзеці мяне звалі тады «чорны чулок», потым я пазнала. Я хадзіла ў чорных чулках, а тады ніхто не хадзіў.

Многогранность – это про нее. Хоть работа издателя и требует усидчивости, наша героиня все же активная натура и жизнь в движении ей больше по душе. Помимо издательской деятельности, Галина Ахметовна успела уделить время и спорту. А прогулки вдоль Цнянского водохранилища стали ежедневным ритуалом.

Галина Фатыхова:

Я займаюся спортам усё сваё жыццё, з дзяцінства. Будучы ў школе, я выступала за зборную Беларусі па велагонкам. А потым займалася аэробікай многа гадоў, потым ушу. І калі пераехала сюды, я адразу Цнянскае вадасховішча зайшла і кожны дзень я плавала: кролем, брасам, на спіне – на востраў і назад. Одним словом: спортсменка, комсомолка и просто красавица. Хорошим словом вспоминают ее и бывшие коллеги.

Юрий Баженов, заведующий редакцией исторических наук УП «Издательство «Белорусская энциклопедия имени П. Бровки»:

Прежде всего энергичная, она во все вникала, организовывала. Я помню, что она сумела договориться с Национальным музеем, чтобы предоставляли нам иллюстрации этих живописных картин из музея. Она дала разрешение мне сопровождать этнографическую культурную делегацию по татарским местам Беларуси. Тогда мы проехались очень хорошо. Посмотрели мечети, татарские кладбища. Они издали 2-3 книги. С ее разрешения я совершил такую интересную поездку. Корреспондент:

Что вы ей можете пожелать? Юрий Баженов:

Желаю прежде всего крепкого здоровья и неутомимости, энергии, работоспособности!