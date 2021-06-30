«Все картины медленно перетекают одна в другую». Показываем необычные работы белорусских художников-монументалистов

Лето – идеальное время не только для отдыха на пляже, но и для походов по культурным заведениям. Тем более что в столице то и дело презентуют необычные выставки. На днях в Республиканской картинной галерее открылся главный проект нового республиканского фестиваля Белорусского союза художников – фестиваль «Монумент». Какие необычные работы белорусских художников-монументалистов можно увидеть, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:

Мы хотели показать тех, кто начинал когда-то монументальное искусство, и именно поэтому здесь можно увидеть совершенно замечательные гобелены Александра Михайловича Кищенко, работы Гавриила Харитоновича Ващенко. Это те люди, которые сформировали школу монументального искусства в Беларуси, а рядом с ними – не в противовес, а в продолжение – показать очень активное среднее поколение художников-монументалистов, которые сейчас работают не только в Минске, но и в других белорусских городах. Поэтому на этой выставке мы можем увидеть как авторов очень многих монументальных росписей витражей в Беларуси и в Минске, так и художников из Гродно. Я бы хотела обратить на них внимание, это очень интересные художники.

Фестиваль задуман как масштабный выставочный марафон, объединяющий художников-монументалистов из Минска и разных регионов Беларуси на различных арт-площадках столицы. Его цель – познакомить публику с новыми тенденциями в современном белорусском монументально-декоративном искусстве, представить известных мастеров и их новые работы, открыть для себя имена молодых авторов, в том числе студентов Белорусской государственной академии искусств, для многих из которых выставка такого масштаба станет дебютной.

Наталья Шарангович:

Они мыслят очень абстрактно большими цветовыми категориями. Они берут холст и смотрят на него, как на огромную стену. Они расписывают холст таким образом, чтобы мы его видели в пространстве, чтобы мы его воспринимали издалека как хорошее, яркое, читаемое декоративное пятно. И, наверное, в таком плане зритель может восхититься этим искусством людей, которые умеют рисовать, которые умеют себя чувствовать в пространстве и которые еще владеют материалом. Если говорить о концепции этой выставки, то мы видим здесь очень много маленьких мини-экспозиций отдельных художников. Это было сделано не зря.

Что такое витраж? Он состоит из маленьких стеклышек, каждое из которых очень красивое: желтое, красное, синее. Когда мы держим в руках это стеклышко, мы им можем восхититься. Но если мы из этих стеклышек, спаянных вместе, сделаем большую картину, то мы вдруг неожиданно для себя видим совершенно другое изображение. Выход из маленького в очень большое монументальное. И мы надеемся, что человек, который придет на выставку, он из этих маленьких экспозиций, как стеклышек, составит для себя огромную витражную картину нашего монументального искусства.

В рамках выставки представлено около 200 работ различных авторов с самобытным творческим стилем и мировоззрением, а также персональные выставочные проекты художников-монументалистов.

Геннадий Козел, художник-монументалист:

Это действительно получилась такая одна картина, когда все картины медленно перетекают одна в другую, создают определенную ритмическую, колористическую характеристику. Полифония цвета образуется, что мне самому интересно, как работает. Они у меня в таком качестве не были нигде. В итоге ты начинаешь видеть что-то, понимать: «Ага, надо от чего-то отказаться, что-то добавить». Идет определенная работа, которая не видна в мастерской, а видна здесь в отчужденном пространстве, экспозиционном в данном случае поле.

Здесь очень многие работы, которые у меня рождались очень непросто, они переписывались в течение десяти лет даже. Вот ты начинаешь, а потом через 10 лет заканчиваешь эту работу. Эта работа начиналась в Санкт-Петербурге и заканчивалась в Минске.

Здесь работа представлена – «Оркестровая яма». Я работал три года в Санкт-Петербурге в Малом оперном театре имени Мусоргского. Я проработал три года в постановочной части. Эти ощущения сценического пространства и какие-то образы, которые я там видел, я не всегда мог там выполнить, потому что достаточно сложная перегрузка была, но когда уже отрываешься от этого поля, это всплывает. Сейчас я спокойно вижу и понимаю, что у меня остался этот образ, он требует сериализации определенной.