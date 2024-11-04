В рамках международного кинофестиваля «Лістапад» открылась фотовыставка «100 кадров»

Достижения белорусских кинематографистов можно увидеть на фотовыставке под названием «100 кадров», которая открылась в Белорусском университете культуры и искусств в рамках международного кинофестиваля «Лістапад». Экспозиция посвящена вековому юбилею белорусского кинематографа, и это настоящее путешествие во времени через объектив, ведь на ней можно увидеть то, что долгие годы оставалось за кадром и недоступным для широкой общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь запечатлены знаковые кадры из фильмов, которые стали частью нашей истории. Эти работы знакомы многим поколениям зрителей и продолжают вдохновлять новых творцов. Например, кадры со съемок фильмов «Лесная быль», «Третья ракета», «Альпийская баллада», «Девочка ищет отца», «Иди и смотри». К тому же многие из этих фотографий – уникальные. Работы до этого нигде не использовались и известны лишь узкой группе специалистов.

Михаил Горелик, заместитель заведующего отделом использования документов и информации Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:

Всего более 20 фильмов представлено. На каждый фильм примерно 3-4 фотографии. Это либо кадры из фильма, либо кадры со съемок, либо просто какие-то фотомоменты, запечатлевшие съемочную группу, режиссеры, операторы, постановщики, художники и тому подобное. Ну и еще небольшое количество фотодокументов из личных фотоколлекций белорусских операторов, в том числе и фронтовых фотооператоров Владимира Цеслюка и Моисея Берова.

Также в рамках выставки прошел показ документального фильма «Виктор Туров. Дыхание жизни». Участники познакомились с жизнью и творчеством выдающегося белорусского кинорежиссера, фильмы которого вошли в золотой фонд белорусского и мирового киноискусства.