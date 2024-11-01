К нам приедут победители Каннского кинофестиваля! Узнали, чем удивят зрителей XXX «Лістапада» в Минске

Дмитрий Маринин, директор конкурса игровых фильмов XXX Минскогомеждународного кинофестиваля «Лістапад»:

Так как фестиваль юбилейный, мы к нему готовились долго. Благодаря долгой подготовке нам удалось собрать лучшие фильмы этого года. Есть Лига чемпионов, а у нас будет Фестиваль чемпионов. К нам приедут победители Каннского кинофестиваля, фильм «Все, что нам кажется светом». На него билеты проданы уже давно. Победитель Шанхайского фестиваля, фильм «Снег в моем дворе». Еще можно успеть, там осталось несколько билетов. Есть фестивали, которые все знают, – Берлинский, Венецианский. А есть очень интересные кинофестивали, такие как SXSW. Его, может быть, в Минске еще не знают, а это всемирно известный смотр, мы пригласили оттуда фильм. Он всех удивит.

В основной программе 18 фильмов из 24 стран. Всех удивляет, что мы пригласили фильм из Саудовской Аравии. В этой стране снят первый фильм за всю историю существования. В Саудовской Аравии сняли первый фильм, и он прекрасен. Люди 100 лет копили, что сказать этому миру через кино, и вот они высказались.