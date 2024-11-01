К нам приедут победители Каннского кинофестиваля! Узнали, чем удивят зрителей XXX «Лістапада» в Минске

Под знаком «Лістапада». 1 ноября стартует XXX Минский международный кинофестиваль. Он пройдет под слоганом «Кино со знаком качества» и покажет зрителя лучшие фильмы со всего мира. Подробности – у гостей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии Дмитрий Маринин, директор конкурса игровых фильмов, и Ольга Котова, директор Национального конкурса.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Фестиваль проходит в год 100-летия белорусского кино. Этот фестиваль будет особенным и уникальным. Можно ли приоткрыть завесу, чем будут удивлять организаторы зрителей?
Дмитрий Маринин, директор конкурса игровых фильмов XXX Минскогомеждународного кинофестиваля «Лістапад»:
Так как фестиваль юбилейный, мы к нему готовились долго. Благодаря долгой подготовке нам удалось собрать лучшие фильмы этого года. Есть Лига чемпионов, а у нас будет Фестиваль чемпионов. К нам приедут победители Каннского кинофестиваля, фильм «Все, что нам кажется светом». На него билеты проданы уже давно. Победитель Шанхайского фестиваля, фильм «Снег в моем дворе». Еще можно успеть, там осталось несколько билетов. Есть фестивали, которые все знают, – Берлинский, Венецианский. А есть очень интересные кинофестивали, такие как SXSW. Его, может быть, в Минске еще не знают, а это всемирно известный смотр, мы пригласили оттуда фильм. Он всех удивит.
В основной программе 18 фильмов из 24 стран. Всех удивляет, что мы пригласили фильм из Саудовской Аравии. В этой стране снят первый фильм за всю историю существования. В Саудовской Аравии сняли первый фильм, и он прекрасен. Люди 100 лет копили, что сказать этому миру через кино, и вот они высказались.
Подробности в видео.