Что нового приготовил зрителям кинофестиваль «Лiстапад»? Узнали у исполнительного директора

1 ноября в Минске стартует юбилейный отечественный кинофестиваль «Лiстапад». Вот уже 30 лет, каждый ноябрь, белорусская столица превращается в мекку кинематографа. Сюда приезжают режиссеры, артисты, кинокритики, продюсеры, да и обычные зрители, чтобы насладиться качественными кинолентами, от лидеров мирового проката до золотой коллекции национальной киностудии. Почти 3,5 тысячи заявок из 120 стран. В финал конкурса пробились немногие. Организаторы подогревают интерес, ждет много очень интересных премьер, покажут киноленты в регионах. С 1 по 8 ноября страна превратится в один огромный глобальный кинозал. Что подготовили организаторы кинофестиваля? Какие новые имена откроет мир кинематографа? И какие громкие премьеры ждут зрители? Обо всем этом рассказали в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

В этом году 30 лет отмечает фестиваль, и сегодня, наверное, какая-то знаковая дата. Как изменился фестиваль, что нового приготовит к зрителям сегодня?