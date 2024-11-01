Что нового приготовил зрителям кинофестиваль «Лiстапад»? Узнали у исполнительного директора
1 ноября в Минске стартует юбилейный отечественный кинофестиваль «Лiстапад». Вот уже 30 лет, каждый ноябрь, белорусская столица превращается в мекку кинематографа. Сюда приезжают режиссеры, артисты, кинокритики, продюсеры, да и обычные зрители, чтобы насладиться качественными кинолентами, от лидеров мирового проката до золотой коллекции национальной киностудии. Почти 3,5 тысячи заявок из 120 стран. В финал конкурса пробились немногие. Организаторы подогревают интерес, ждет много очень интересных премьер, покажут киноленты в регионах. С 1 по 8 ноября страна превратится в один огромный глобальный кинозал. Что подготовили организаторы кинофестиваля? Какие новые имена откроет мир кинематографа? И какие громкие премьеры ждут зрители? Обо всем этом рассказали в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
В этом году 30 лет отмечает фестиваль, и сегодня, наверное, какая-то знаковая дата. Как изменился фестиваль, что нового приготовит к зрителям сегодня?
Олеся Рулькова, исполнительный директор ХХХ Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
За 30 лет «Лістапад» изменился кардинально. Произошло очень много изменений. Отмечать мы будем это событие на самой главной сцене нашей страны – в Большом зале Дворца Республики. Изменения произошли также в программе. Изменения произошли в показе кинотеатров, которые будут показывать наши фильмы. Что касаемо программы, это увеличение на два конкурса. Основные конкурсы «Игровое кино», «Неигровое кино», «Анимация кино молодых» и «Лiстападзiк». Добавился еще два конкурса – это «Национальная киношкола» и «Национальное кино», которого к нашей радости в этом году большое количество, и в каждом конкурсе у нас участвуют фильмы, созданные нашими белорусами, нашими компаниями, нашими людьми.
Подробности в видео.