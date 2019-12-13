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В Национальной библиотеке собрались издатели и читатели, чтобы оценить книжные новинки 2019 года

13 декабря 2019 15:31
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Новости Беларуси. Уникальная выставка и новые издания. В Национальной библиотеке стартовал проект «Книга Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В алмазе знаний 13 декабря собрались сотни издателей и поклонников литературы, чтобы оценить выпущенные новинки 2019 года. Среди них – научно-популярная, художественная, общественно-политическая и детская литература.

В Национальной библиотеке собрались издатели и читатели, чтобы оценить книжные новинки 2019 года-1

В Национальной библиотеке собрались издатели и читатели, чтобы оценить книжные новинки 2019 года-3

Отметим, что каждый год в Беларуси выдают в свет около 10 тысяч книг и брошюр. В 2019-м книжная полка страны потяжелела еще на 5 тысяч изданий.

В Национальной библиотеке собрались издатели и читатели, чтобы оценить книжные новинки 2019 года-6

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Сёняшняя сустрэча – гэта даніна павагі нашым майстрам прыгожага пісьменства, літаратарам, кнігавыдаўцам, людзям, якія ўносяць значны ўклад у развіццё айчыннай літаратуры і культуры ў цэлым.

Прэзідэнт нашай краіны падкрэслівае, што культура – гэта падмурак, на якім фарміруецца і развіваецца нацыя. Як раз кніжнае слова, слова пісьменніка займае ў гэтым няпростым працэсе вельмі важнае месца.

В Национальной библиотеке собрались издатели и читатели, чтобы оценить книжные новинки 2019 года-9

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Возможно здесь, на этой площадке, будут высказаны мнения о тех направлениях, которые хотелось бы развивать издательствам, потому что есть авторы, писатели, которые, я думаю, все-таки напишут «Войну и мир», в большом или маленьком формате зазвучит.

Есть интереснейшие авторы, есть люди, которые печатаются, к сожалению нашему, может быть где-то в малых тиражах, может быть даже за пределами Республики Беларусь, и они находят эти площадки в первую очередь в Российской Федерации.

Чтобы у нас прирастало наше книжное поле, нам необходимо видеть, что у нас есть реально, общаться на таких площадках, заявлять о том, что нам есть чем гордиться.

В Национальной библиотеке собрались издатели и читатели, чтобы оценить книжные новинки 2019 года-12

В Национальной библиотеке собрались издатели и читатели, чтобы оценить книжные новинки 2019 года-14

В Национальной библиотеке собрались издатели и читатели, чтобы оценить книжные новинки 2019 года-16

В Национальной библиотеке собрались издатели и читатели, чтобы оценить книжные новинки 2019 года-18

В Национальной библиотеке собрались издатели и читатели, чтобы оценить книжные новинки 2019 года-20

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# Книги # Культура # Андрей Кунцевич # Игорь Бузовский # Фотофакт

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