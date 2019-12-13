В Национальной библиотеке собрались издатели и читатели, чтобы оценить книжные новинки 2019 года

В алмазе знаний 13 декабря собрались сотни издателей и поклонников литературы, чтобы оценить выпущенные новинки 2019 года. Среди них – научно-популярная, художественная, общественно-политическая и детская литература.

Отметим, что каждый год в Беларуси выдают в свет около 10 тысяч книг и брошюр. В 2019-м книжная полка страны потяжелела еще на 5 тысяч изданий.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

Возможно здесь, на этой площадке, будут высказаны мнения о тех направлениях, которые хотелось бы развивать издательствам, потому что есть авторы, писатели, которые, я думаю, все-таки напишут «Войну и мир», в большом или маленьком формате зазвучит.

Есть интереснейшие авторы, есть люди, которые печатаются, к сожалению нашему, может быть где-то в малых тиражах, может быть даже за пределами Республики Беларусь, и они находят эти площадки в первую очередь в Российской Федерации.

Чтобы у нас прирастало наше книжное поле, нам необходимо видеть, что у нас есть реально, общаться на таких площадках, заявлять о том, что нам есть чем гордиться.