Книга Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» названа самой популярной книгой 2019 года

Новости Беларуси. 13 декабря в Минске отметили труд всех тех, кто активно принимает участие в популяризации белорусской книги и чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложным оказался и выбор самой популярной книги в Беларуси. После тщательной аналитики победителем стало произведение Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім».

Отметим, что это символично в преддверии 90-летия классика, которое Беларусь отметит в 2020 году.