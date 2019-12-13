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Книга Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» названа самой популярной книгой 2019 года

13 декабря 2019 15:02
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Новости Беларуси. 13 декабря в Минске отметили труд всех тех, кто активно принимает участие в популяризации белорусской книги и чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книга Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» названа самой популярной книгой 2019 года-1

Сложным оказался и выбор самой популярной книги в Беларуси. После тщательной аналитики победителем стало произведение Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім».

Отметим, что это символично в преддверии 90-летия классика, которое Беларусь отметит в 2020 году.

Книга Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» названа самой популярной книгой 2019 года-4

Книга Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» названа самой популярной книгой 2019 года-6

# Книги # Культура # Владимир Короткевич # Фотофакт

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