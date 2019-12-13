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Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения

13 декабря 2019 15:08
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Новости Беларуси. 13 декабря в Национальной библиотеке отметили труд всех тех, кто активно принимает участие в популяризации белорусской книги и чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За творческую работу дипломом награжден и наш телеканал.

Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения-1

Совместный проект СТВ и Министерства информации, направленный на поддержку талантливой молодежи «Жывая класіка», уже давно полюбился зрителям.

Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения-4

Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:
Очередная награда у нашего телеканала, мы очень рады этому. Будем работать в этом направлении и дальше. Конечно, учитывая важность проектов – таких, как «Жывая класіка», особенно для подрастающего поколения, что прививает нашим детям любовь к книге, к чтению.

Книга Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» названа самой популярной книгой 2019 года

Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения-7

Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения-9

Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения-11

Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения-13

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Анастасия Савицкая # Фотофакт

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