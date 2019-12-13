Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения

Новости Беларуси. 13 декабря в Национальной библиотеке отметили труд всех тех, кто активно принимает участие в популяризации белорусской книги и чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За творческую работу дипломом награжден и наш телеканал.

Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Очередная награда у нашего телеканала, мы очень рады этому. Будем работать в этом направлении и дальше. Конечно, учитывая важность проектов – таких, как «Жывая класіка», особенно для подрастающего поколения, что прививает нашим детям любовь к книге, к чтению.

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