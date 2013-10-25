В Могилеве стартовала неделя, посвященная кинорежиссеру, народному артисту БССР и СССР Виктору Турову

Новости Беларуси. «Туровская осень». В Могилёве стартовала неделя, посвящённая кинорежиссёру, народному артисту БССР и Советского союза Виктору Турову. На кинопоказах можно снова увидеть его знаменитые фильмы: «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Люди на болоте».

Многие работы Виктора Турова получили и международное признание. А его художественная лента «Через кладбище» вошла в список 100 наиболее значимых фильмов мира по решению ЮНЕСКО.

В родной город Виктора Тимофеевича приехала его дочь Елена, тоже ставшая режиссёром. В этот раз в Могилёв, где именем её отца названа одна из улиц, она привезла свой новый музыкальный фильм-фэнтези «Киндер-Вилейское привидение», снятый в этом году по мотивам новеллы Оскара Уайльда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Турова, режиссёр анимационного и игрового кино Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Мы старались сделать фильм не только для детей, но и для их родителей, для всех, кто любит жанр фантазийный, комический. В общем-то, если определять жанр нашего фильма, мы называем это «готическая комедия». Что это такое в переводе на человеческий? Это комедия с элементами ужастика. То есть несерьезная такая страшилка. Собственно говоря, в таком же жанре и написала повесть Оскара Уайльда «Кентервильское привидение», по мотивам которого сделан этот фильм.