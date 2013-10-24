Выставка безликих цементных людей «Технология и искусство» открылась в Минске

Новости Беларуси. Философский взгляд на современность. Выставка «Технология и искусство» открылась 24 октября в Центре современных искусств. Необычные скульптуры создавались благодаря взаимодействию раствора бетона и клея.

Пустые серые люди смотрят кино, провожают самолеты, играют в компьютерные игры. 50 «теней» – так их прозвали сами художники.

Всего на выставке представлено 5 групповых композиций, каждой из которых отведен отдельный зал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Руслан Сергеев, художник:

Все началось с идеи сделать таких безликих цементных людей. Вначале находилась одежда, дальше был сэконд-хэн. Знакомые, своя старая одежда. Все это замачивалось в ванночке, наполненной цементным раствором. Дальше сушилось на улице до состояния полного высыхания. Потом компоновалось, получались фигуры.