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Выставка безликих цементных людей «Технология и искусство» открылась в Минске

24 октября 2013 17:58
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Новости Беларуси. Философский взгляд на современность. Выставка «Технология и искусство» открылась 24 октября в Центре современных искусств. Необычные скульптуры создавались благодаря взаимодействию раствора бетона и клея.

Пустые серые люди смотрят кино, провожают самолеты, играют в компьютерные игры. 50 «теней» – так их прозвали сами художники.

Всего на выставке представлено 5 групповых композиций, каждой из которых отведен отдельный зал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Руслан Сергеев, художник:
Все началось с идеи сделать таких безликих цементных людей. Вначале находилась одежда, дальше был сэконд-хэн. Знакомые, своя старая одежда. Все это замачивалось в ванночке, наполненной цементным раствором. Дальше сушилось на улице до состояния полного высыхания. Потом компоновалось, получались фигуры.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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