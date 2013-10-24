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XI Международная конференция «Славянские литературы в контексте мировой» открылась в Минске

24 октября 2013 17:43
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Новости Беларуси. Десять столетий за три дня. XI Международная конференция «Славянские литературы в контексте мировой» объединила двести ученых из Беларуси, России, Украины, Польши и Грузии. В этом году она приурочена к 900-летию Кирилла Туровского и 200-летию Тараса Шевченко.

Филологи поделятся опытом и обсудят вопросы развития современной литературы. Кроме того, в рамках конференции состоится презентация книги переводов славянской поэзии на белорусский язык, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Екатерина Ермакович, участник конференции:
У дадзенай канференцыі я прымаю ўдзел не першы раз. Тэма выступлення сёння майго будзе гучаць так: «Пропаведзь маральнага самаўдасканалення ў творчай спадчыне Кірылы Тураўскага і Максіма Гарэцкага». Традыцыі, закладзеныя Кірылам Тураўскім, адлюстроўваюцца і ў творах Максіма Гарэцкага, і ў творах выбітных мастакоў слова XX стагоддзя.

# Культура # Белорусская литература # Фотофакт

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