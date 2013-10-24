В Минске наградили победителей первого Международного конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы»

Новости Беларуси. «Мост дружбы» 24 октября возвели в Национальной библиотеке. Так называется конкурс, который провели среди молодых литераторов Союзного государства. Причём выбирали не одного победителя, а сразу десятерых.

Цель – поддержать молодых талантливых авторов, создать им условия для творческого взаимодействия и публикаций, а также привлечь внимание к истории и культуре Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Если мы считаем, что одной из важных скреп Союзного государства является культура, культурные связи, то, конечно же, это вот частица тех самых культурных связей, которые работают на идею, на этот проект, который называется «создание Союзного государства».

Татьяна Сивец, главный редактор еженедельника «Літаратура і мастацтва»:

У кожнага народа ёсць аўтары, якімі можна ганарыцца. І вось сённяшнія пераможцы – гэта тыя, кім мы будзем ганарыцца заўтра. Гэта будучыня беларускай літаратуры, рускай літаратуры, нашай агульнай літаратуры.