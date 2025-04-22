Прямой эфир

«Альбуць – гэта калыска паэта Коласа». Побывали на хуторе, где прошло детство песняра

22 апреля 2025 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.  

«Альбуць – гэта калыска паэта Коласа». Побывали на хуторе, где прошло детство песняра-2

Литературное путешествие! Отправляемся в мемориальную усадьбу «Альбуть» на Столбцовщине. На живописном хуторе посреди леса прошло детство и юность песняра. Как вспоминал классик – лучшие годы его жизни. Неспроста «Альбуть» называют колыбелью поэта! Среди волшебной природы рос и крепчал его талант. 

«Альбуць – гэта калыска паэта Коласа». Побывали на хуторе, где прошло детство песняра-4

Марина Уласик, научный сотрудник филиала Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа «Мікалаеўшчына»:
У сям’і Коласа нарадзілася 13 дзяцей, з іх чацвёра памерлі немаўляткамі. У той час быў, напэўна, прыродны адбор. Пасля Коласа Ганна Юр’еўна паехала да знахаркі і сказала, што ў яе паміраюць дзеці. Тая ёй прапанавала змяніць лёс: калі ў цябе народзіцца дзяўчына, трэба яе назваць імем хлопца, а калі наадварот – імем дзяўчынкі. І вось у іх нараджаецца дзяўчынка, і яе называюць Міша. Пасля Мішы нараджаецца ў Альбуці яшчэ пяцёра дзетак.

«Альбуць – гэта калыска паэта Коласа». Побывали на хуторе, где прошло детство песняра-6

В 1990-м году в восстановленном доме создали экспозицию по мотивам «Новой земли». Здесь представлены фотографии прототипов героев, старинные рукописи, предметы быта конца XIX – начала XX века. А самое главное – можно почувствовать атмосферу и окунуться во время Мицкевичей. Невольно слышится детский смех, чувствуется запах клецок и слышатся охотничьи рассказы дядьки Антося. 

«Альбуць – гэта калыска паэта Коласа». Побывали на хуторе, где прошло детство песняра-8

Каждое окошко украшено фиранкой-витражом, символизирует времена года и отражает тяжелые крестьянские будни. Каждая вещь – со своей историей. Будь то куфар, где будущие невесты собирали приданое, праники, при помощи которых хозяйки стирали белье, ботиночки, подбитые кленовыми гвоздиками, и легендарная мухоловка. Этно-тур впечатлит! 

«Альбуць – гэта калыска паэта Коласа». Побывали на хуторе, где прошло детство песняра-10

Марина Уласик:
Альбуць – гэта калыска паэта Коласа. Калі ён выхоўваўся сярод дзяцей, якія таксама бачылі гэтую прыроду, прыгажосць, то пра Коласа можна сказаць, што ён бачыў гэта інакш, чым тыя дзеці, з якімі ён рос. Можна быць таленавітым настаўнікам, цудоўным інжынерам, але каб быць такім паэтам, пісьменнікам, празаікам, трэба, каб гэта дзіця пацалаваў Божанька. Колас праславіў увесь наш наднёманскі край, Стаўбцоўшчыну, нашу Беларусь і за межамі Беларусі. І калі мы апынуліся ў гэтай мясціне, то здаецца, зараз выйдуць тыя героі «Новай зямлі».

«Альбуць – гэта калыска паэта Коласа». Побывали на хуторе, где прошло детство песняра-12

Продолжить экскурсию можно на выставке «Пчеловодство и рыболовство», а также в Хатке знахарки, где вам расскажут, как Мицкевичи лечились травами, и угостят ароматным чайком. 

Подробности смотрите в видео.

# Белорусские писатели # Якуб Колос # История

Другие новости рубрики

Все новости
Александровский сквер, Купаловский театр – прогулялись с артистом Никитой Фоминых по его любимым местам в Минске
22 апреля 2025 11:47

Александровский сквер, Купаловский театр – прогулялись с артистом Никитой Фоминых по его любимым местам в Минске

100 лет назад за чернолощёной керамикой приезжали издалека! Как в Порозово возрождают гончарное ремесло
22 апреля 2025 11:46

100 лет назад за чернолощёной керамикой приезжали издалека! Как в Порозово возрождают гончарное ремесло

11-метровый богатырь встречает туристов в Свислочи! Узнали, как создавали гиганта
22 апреля 2025 11:43

11-метровый богатырь встречает туристов в Свислочи! Узнали, как создавали гиганта