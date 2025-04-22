«Альбуць – гэта калыска паэта Коласа». Побывали на хуторе, где прошло детство песняра

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Литературное путешествие! Отправляемся в мемориальную усадьбу «Альбуть» на Столбцовщине. На живописном хуторе посреди леса прошло детство и юность песняра. Как вспоминал классик – лучшие годы его жизни. Неспроста «Альбуть» называют колыбелью поэта! Среди волшебной природы рос и крепчал его талант.

Марина Уласик, научный сотрудник филиала Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа «Мікалаеўшчына»:

У сям’і Коласа нарадзілася 13 дзяцей, з іх чацвёра памерлі немаўляткамі. У той час быў, напэўна, прыродны адбор. Пасля Коласа Ганна Юр’еўна паехала да знахаркі і сказала, што ў яе паміраюць дзеці. Тая ёй прапанавала змяніць лёс: калі ў цябе народзіцца дзяўчына, трэба яе назваць імем хлопца, а калі наадварот – імем дзяўчынкі. І вось у іх нараджаецца дзяўчынка, і яе называюць Міша. Пасля Мішы нараджаецца ў Альбуці яшчэ пяцёра дзетак.

В 1990-м году в восстановленном доме создали экспозицию по мотивам «Новой земли». Здесь представлены фотографии прототипов героев, старинные рукописи, предметы быта конца XIX – начала XX века. А самое главное – можно почувствовать атмосферу и окунуться во время Мицкевичей. Невольно слышится детский смех, чувствуется запах клецок и слышатся охотничьи рассказы дядьки Антося.

Каждое окошко украшено фиранкой-витражом, символизирует времена года и отражает тяжелые крестьянские будни. Каждая вещь – со своей историей. Будь то куфар, где будущие невесты собирали приданое, праники, при помощи которых хозяйки стирали белье, ботиночки, подбитые кленовыми гвоздиками, и легендарная мухоловка. Этно-тур впечатлит!

Марина Уласик:

Альбуць – гэта калыска паэта Коласа. Калі ён выхоўваўся сярод дзяцей, якія таксама бачылі гэтую прыроду, прыгажосць, то пра Коласа можна сказаць, што ён бачыў гэта інакш, чым тыя дзеці, з якімі ён рос. Можна быць таленавітым настаўнікам, цудоўным інжынерам, але каб быць такім паэтам, пісьменнікам, празаікам, трэба, каб гэта дзіця пацалаваў Божанька. Колас праславіў увесь наш наднёманскі край, Стаўбцоўшчыну, нашу Беларусь і за межамі Беларусі. І калі мы апынуліся ў гэтай мясціне, то здаецца, зараз выйдуць тыя героі «Новай зямлі».