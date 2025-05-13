Сцены военных лет оживают на глазах у публики. В Минске стартовал III Республиканский театральный фестиваль «Победа». Постановки приурочены к 80-й годовщине восстановления мирной жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сцены военных лет оживают на глазах у публики. В Минске стартовал III Республиканский театральный фестиваль «Победа». Постановки приурочены к 80-й годовщине восстановления мирной жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице собрались творческие коллективы со всей страны. В программе – 11 лучших представлений на военно-патриотическую тематику. Артисты из Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Молодечно покажут самые пронзительные и яркие истории об истинном героизме и подвиге советского народа. Театральный форум открыл спектакль «Саня, Ваня, з імi Рымас».
Вячеслав Грушов, заслуженный артист Беларуси:
Пьеса очень глубокая, трогательная. И я всегда считаю, когда я беру или играю, сам или ставлю спектакль, я люблю, чтобы пьеса или роль трогала внутри самого себя. Тогда трогает и актера очень глубоко, и, самое главное, зрителя. Если зритель уходит, душа немножко встрепенулась внутри, это очень важно.
Впервые зрители увидят уникальную интерпретацию «А зори здесь тихие» на китайском языке. Также запланированы мастер-классы, лекции и творческие встречи. Форум – это яркая иллюстрация того, что память об освободителях жива. Театральное искусство продолжает хранить ее и передавать через поколения.
Дмитрий Шляхтин, первый заместитель министра культуры Беларуси:
Успех фестиваля именно в его концепции, именно в теме этого фестиваля, как с помощью театрального мастерства, искусства показать моменты, очень важные для понимания Великой Отечественной войны. Потому что учебники можно читать до бесконечности, различные научные монографии, но когда на сцене актеры в тебе пробуждают определенные чувства, это не достичь абсолютно никакими научными исследованиями, это именно так.
Фестиваль «Победа» продлится до 29 мая. У участников есть возможность побороться за призовые места в конкурсных программах. Будут определены победители в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая женская роль», «Лучшая режиссура» и «Лучшая сценография».