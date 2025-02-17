Кино о профессии учителя! Министр культуры Беларуси сыграет одну из ролей в фильме «Классная»

О судьбе молодой учительницы, которая стала выпускницей Белорусского государственного педагогического университета, расскажет кинокартина, которую зрители смогут увидеть уже в этом году. Рабочее название фильма – «Классная». Желающих принять участие в съемках оказалось много. Только на массовку подали заявки около 2 тысяч человек из Минска. Это рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И небольшой спойлер: одну из ролей сыграет министр культуры Руслан Чернецкий. Картину снимает «Беларусьфильм». Основные события развернутся в одной из школ. Арина Попова – о сюжете, который не оставит равнодушными зрителей.

Это единственная сцена фильма, снятая в музее истории Великой Отечественной. Зал, где звучит «камера, мотор», посвящен началу войны. Но именно здесь по сюжету картины «Классная» завершается другая война – внутренний конфликт главной героини с самой собой и окружающим миром. Молодую учительницу Татьяну директор школы во время экскурсии знакомит с новыми учениками. Она станет новым классным руководителем ребят. Трогательная сцена – эпилог фильма, эти действия происходят спустя год после основных событий. От них зрителя отделяет множество драматичных сцен и неожиданных сюжетных поворотов. Конфликт картины в том, что совсем молодого педагога делают классным руководителем в классе выпускников. И из-за небольшой разницы в возрасте 23-летняя Татьяна не может найти общий язык с учениками. Но это не единственная сложность, с которой сталкивается героиня.

Кирилл Халецкий, режиссер фильма «Классная»:

Завязка фильма происходит во время распределения выпускницы БГПУ. Все идет не по плану, и она попадает в агрогородок, коренная минчанка. И здесь у нас происходит исходное событие. В фильме увидим этот путь становления молодого педагога, как они ищут подход к ученикам, как адаптируются на распределении в регионах. Этот фильм – знак уважения ко всем педагогам. В лице Татьяны – образ абсолютно всех учителей нашей страны. Воплощает режиссерскую задумку белорусская актриса Ирина Мороз. Для нее это первая главная роль в полном метре и первый опыт работы с детьми в кадре.

Ирина Мороз, актриса Театра-студии киноактера:

Если у тебя нет за кадром с ними хорошего отношения, то в кадре тоже может ничего не получиться. Поэтому у нас были отдельные репетиции, где мы встречались с 11-классниками. Даже сейчас у нас толпа 5-классников, у каждого свой характер, и надо всех объединить в одно общее дело и к каждому найти свой подход. Непросто, но интересно. На главные роли актеров начали подбирать в августе, на тот момент еще дорабатывался сценарий. Любопытно, что правки в него вносились 12 раз. Окончательный состав артистов был утвержден в конце октября. Известно, что на съемочной площадке появятся российские актеры Станислав Пекарский, Илья Лукашенко и Кирилл Малышев.