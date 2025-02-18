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В Беларуси продолжаются отборочные туры к Национальному фестивалю белорусской песни и поэзии «Маладзечна – 2025»

18 февраля 2025 07:19
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Отборочные туры Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Маладзечна – 2025» проходят в Беларуси. Накануне состоялся отбор среди вокалистов Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжаются отборочные туры к Национальному фестивалю белорусской песни и поэзии «Маладзечна – 2025»-2

За право выступить на главной сцене боролись около трех десятков конкурсантов, они исполнили по две песни белорусских авторов. Далее в графике – столица, прослушивать претендентов в концертном зале «Верхний город» планируют 18 февраля. А уже 19 февраля отборочный тур Национального конкурса пройдет сразу в двух областях – Гродненской и Витебской. Финальный аккорд предварительного этапа прозвучит 26 февраля в городе Глубокое Витебской области. Главная цель масштабного и яркого праздника белорусской песни и поэзии неизменна: создать условия для возрождения национальной культуры, дать ей новый импульс, выявить молодые таланты.

# Конкурс

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