В Беларуси продолжаются отборочные туры к Национальному фестивалю белорусской песни и поэзии «Маладзечна – 2025»

За право выступить на главной сцене боролись около трех десятков конкурсантов, они исполнили по две песни белорусских авторов. Далее в графике – столица, прослушивать претендентов в концертном зале «Верхний город» планируют 18 февраля. А уже 19 февраля отборочный тур Национального конкурса пройдет сразу в двух областях – Гродненской и Витебской. Финальный аккорд предварительного этапа прозвучит 26 февраля в городе Глубокое Витебской области. Главная цель масштабного и яркого праздника белорусской песни и поэзии неизменна: создать условия для возрождения национальной культуры, дать ей новый импульс, выявить молодые таланты.